OHAL uzayacak mı ?

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki bir soruya Yıldırım, 'Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir, ona göre karar verilir' cevabını verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki bir soruya Yıldırım, "Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir, ona göre karar verilir" cevabını verdi.
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