Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'OHAL terör örgütleri için'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'OHAL terör örgütleri için'

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 'Avrupa Birliği OHAL'i ortadan kaldırın diyor. Siz, toplum hayatında İzmir'de OHAL görüyor musunuz? Bakın İzmir'in gündüzü de gecesi de cıvıl cıvıl. Herkes kardeşçe sokaklarda geziyor. OHAL terör örgütleri içindir' dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avrupa Birliği OHAL'i ortadan kaldırın diyor. Siz, toplum hayatında İzmir'de OHAL görüyor musunuz? Bakın İzmir'in gündüzü de gecesi de cıvıl cıvıl. Herkes kardeşçe sokaklarda geziyor. OHAL terör örgütleri içindir" dedi.
Bir dizi programı için İzmir'de bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Buca Seçim Koordinasyon Merkezini açtı. Açılışa Baka Çelik'in yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan ve yaklaşık 500 kişi katıldı.
İki gündür İzmir'de programlara katıldığını belirten Bakan Ömer Çelik, "Yoğun bir program ama hiç yorulmadık. İzmir'de koştururken bu dinamizmi, bu sevinci görürken insanın enerjisi yerine geliyor. O yüzden sabah kalkarken dün gece yatarken İzmir'de aklıma sürekli olarak bir şey geçiyor, 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, 16 Nisan'da Buca'dan ve İzmir'den sandıklardan 'evet'ler çıkar" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA DİKTATÖR DİYENLER AYNAYA BAKSIN"
Türkiye'nin ne zaman büyümeye başlamışsa, ne zaman kalıplarını kırmaya başlamışsa provokasyonların çıktığını ifade eden Bakan Çelik, "Diyorlar ki utanmadan sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör'. Bakın diktatörlerin en büyük temel özelliği şudur; diktatörler halktan korkarlar, halklarına karşı tankın arkasına saklanırlar. Bizim Cumhurbaşkanımız ise halkı ile beraber tankların önüne çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi bu ülkede Fetullahçı terör örgütü sapık bir dini inanışa dayanıp bir diktatörlük kurmak istedi. O diktatörlüğün karşısına sayın Cumhurbaşkanımız çıkı, hükümet çıktı en önce milletin kendisi çıktı. Dolayısıyla bize rejim değişikliğinden, diktatörlükten bahsetmesinler. Kim ki diktatörlükten bahsediyor, sayın Cumhurbaşknımıza böyle bir şey iftira ediyor, o kişi aynaya baksın diktatörü görecek" ifadelerini kaydetti.
Avrupa Birliği'nin demokrasi konusunda geriye gittiğini belirten Bakan Çelik, "Avrupa Birliği uzun zamandır Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışıyor. Biz de onlara şunu söylüyoruz, 15 Temmuz gecesi bu milletin yaptığı şey, demokrasi tarihini yeniden yazmaktır. Demokrasi tarihi temize çıkmıştır. O yüzdem gelsinler, bu milletten demokrasinin nasıl korunacağını öğrensinler. O gün Cumhurbaşkanımız çağrı yaptığı zaman millet bütün fertleri ile sokağa döküldü. Ben onlara şunu söylüyorum; İsminin ileri demokrasi, gelişmiş ülke olarak geçiyor isminiz. Demokrasinin böyle bir saldırıya uğradığında, İngiltere, Almanya yada Fransa parlamentosu böyle bir saldırıya uğrasa, Berlin'de Brandenburg Kapısı'nı tanklar ya da Paris'te Eyfel Kulesi'ni tanklar kuşatsa, oradaki sivil insanları vursa hangi tedbirleri alırdınız? Emin olun Türkiye'den alınan tedbirlerden daha fazlasını alırlardı. OHAL'i ortadan kaldırın diyorlar. Siz, toplum hayatında İzmir'de OHAL görüyor musunuz? Bakın İzmir'in gündüzü de gecesi de cıvıl cıvıl. Herkes kardeşçe sokaklarda geziyor. OHAL terör örgütleri içindir, OHAL şer şebekeleri içindir, OHAL bu ülkeyi işgal etmeye kalkmış Fetullahçı Terör Örgütü içindir" dedi.
(Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'CHP bu süreçte bir kez bile görevini yerine getirmemiştir'
Canikli'den parlamenter sisteme 'Devekuşu' benzetmesi
Trump, Obama'ya 'hasta adam' dedi
Haiti eski Devlet Başkanı Rene Preval öldü
Yol kenarında sahte para dolu çanta bulundu
Deprem bölgesine çadır derslikler kuruldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'CHP bu süreçte bir kez bile görevini yerine getirmemiştir'
'CHP bu süreçte bir kez bile görevini yerine getirmemiştir'
Canikli'den parlamenter sisteme 'Devekuşu' benzetmesi
Canikli'den parlamenter sisteme 'Devekuşu' benzetmesi
Trump, Obama'ya 'hasta adam' dedi
Trump, Obama'ya 'hasta adam' dedi
Haiti eski Devlet Başkanı Rene Preval öldü
Haiti eski Devlet Başkanı Rene Preval öldü
Yol kenarında sahte para dolu çanta bulundu
Yol kenarında sahte para dolu çanta bulundu
Deprem bölgesine çadır derslikler kuruldu
Deprem bölgesine çadır derslikler kuruldu
Baykal Almanya'daki programını iptal ettiğini açıkladı
Baykal Almanya'daki programını iptal ettiğini açıkladı
Almanya mülteciler için Tunusa 15 milyon euro verecek
Almanya mülteciler için Tunusa 15 milyon euro verecek
Soydaş öğrenciler için Varna'ya kütüphane kuracaklar
Soydaş öğrenciler için Varna'ya kütüphane kuracaklar
Bursa'da ilk yarıda karşılıklı gol
Bursa'da ilk yarıda karşılıklı gol
Kılıçdaroğlu Roman vatandaşlarla buluştu
Kılıçdaroğlu Roman vatandaşlarla buluştu
Tatlıses, Bodrum sezonunu açtı
Tatlıses, Bodrum sezonunu açtı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English