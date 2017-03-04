'OHAL terör örgütleri için'

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 'Avrupa Birliği OHAL'i ortadan kaldırın diyor. Siz, toplum hayatında İzmir'de OHAL görüyor musunuz? Bakın İzmir'in gündüzü de gecesi de cıvıl cıvıl. Herkes kardeşçe sokaklarda geziyor. OHAL terör örgütleri içindir' dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avrupa Birliği OHAL'i ortadan kaldırın diyor. Siz, toplum hayatında İzmir'de OHAL görüyor musunuz? Bakın İzmir'in gündüzü de gecesi de cıvıl cıvıl. Herkes kardeşçe sokaklarda geziyor. OHAL terör örgütleri içindir" dedi.

Bir dizi programı için İzmir'de bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Buca Seçim Koordinasyon Merkezini açtı. Açılışa Baka Çelik'in yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan ve yaklaşık 500 kişi katıldı.

İki gündür İzmir'de programlara katıldığını belirten Bakan Ömer Çelik, "Yoğun bir program ama hiç yorulmadık. İzmir'de koştururken bu dinamizmi, bu sevinci görürken insanın enerjisi yerine geliyor. O yüzden sabah kalkarken dün gece yatarken İzmir'de aklıma sürekli olarak bir şey geçiyor, 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, 16 Nisan'da Buca'dan ve İzmir'den sandıklardan 'evet'ler çıkar" dedi.



"CUMHURBAŞKANIMIZA DİKTATÖR DİYENLER AYNAYA BAKSIN"

Türkiye'nin ne zaman büyümeye başlamışsa, ne zaman kalıplarını kırmaya başlamışsa provokasyonların çıktığını ifade eden Bakan Çelik, "Diyorlar ki utanmadan sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör'. Bakın diktatörlerin en büyük temel özelliği şudur; diktatörler halktan korkarlar, halklarına karşı tankın arkasına saklanırlar. Bizim Cumhurbaşkanımız ise halkı ile beraber tankların önüne çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi bu ülkede Fetullahçı terör örgütü sapık bir dini inanışa dayanıp bir diktatörlük kurmak istedi. O diktatörlüğün karşısına sayın Cumhurbaşkanımız çıkı, hükümet çıktı en önce milletin kendisi çıktı. Dolayısıyla bize rejim değişikliğinden, diktatörlükten bahsetmesinler. Kim ki diktatörlükten bahsediyor, sayın Cumhurbaşknımıza böyle bir şey iftira ediyor, o kişi aynaya baksın diktatörü görecek" ifadelerini kaydetti.

Avrupa Birliği'nin demokrasi konusunda geriye gittiğini belirten Bakan Çelik, "Avrupa Birliği uzun zamandır Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışıyor. Biz de onlara şunu söylüyoruz, 15 Temmuz gecesi bu milletin yaptığı şey, demokrasi tarihini yeniden yazmaktır. Demokrasi tarihi temize çıkmıştır. O yüzdem gelsinler, bu milletten demokrasinin nasıl korunacağını öğrensinler. O gün Cumhurbaşkanımız çağrı yaptığı zaman millet bütün fertleri ile sokağa döküldü. Ben onlara şunu söylüyorum; İsminin ileri demokrasi, gelişmiş ülke olarak geçiyor isminiz. Demokrasinin böyle bir saldırıya uğradığında, İngiltere, Almanya yada Fransa parlamentosu böyle bir saldırıya uğrasa, Berlin'de Brandenburg Kapısı'nı tanklar ya da Paris'te Eyfel Kulesi'ni tanklar kuşatsa, oradaki sivil insanları vursa hangi tedbirleri alırdınız? Emin olun Türkiye'den alınan tedbirlerden daha fazlasını alırlardı. OHAL'i ortadan kaldırın diyorlar. Siz, toplum hayatında İzmir'de OHAL görüyor musunuz? Bakın İzmir'in gündüzü de gecesi de cıvıl cıvıl. Herkes kardeşçe sokaklarda geziyor. OHAL terör örgütleri içindir, OHAL şer şebekeleri içindir, OHAL bu ülkeyi işgal etmeye kalkmış Fetullahçı Terör Örgütü içindir" dedi.

(Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen/İHA)