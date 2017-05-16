'OHAL Komisyonu kısa süre içinde kurulacak'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL İnceleme Komisyonunun kısa süre içinde kurulacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL İnceleme Komisyonunun kısa süre içinde kurulacağını söyledi.

Canikli, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Canikli, "OHAL devam edecek mi?" sorusuna, "Süre bittiğinde tekrar bakacağız. OHAL ilanını gerektiren şartlar devam ediyor mu, devam etmiyor mu? Her süre uzatımı öncesinde değerlendirmeyi yapıyoruz. MGK'da esas değerlendirme yapılıyor" ifadelerini kullandı. Canikli, OHAL İnceleme Komisyonunun kurulmasına ilişkin olarak da "Çok kısa süre içerisinde kurulacak. Çok kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacak" dedi.

Canikli, "OHAL olduğu sürece KHK da olur. Son derece doğal. Şu gün, bugün çıkacak demiyoruz. Her zaman çalışmalar var" ifadelerini kullanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edilmesine ilişkin soruya da, "Yetki, süreç belli, yargının kararı. Yargının işlemleri nasıl denetlenir onlar belli. Yargı kararını verirken bizden onay almıyor. Hakim ve savcıların kararına karşı da nasıl bir işlem yapıldığı, kim tarafından soruşturma yapıldığı belli" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)