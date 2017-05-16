OHAL Komisyonu Başkanı belli oldu!

FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden ihraç edilen 130 bini aşkın asker, polis, memur ve diğer kamu görevlisinin itirazlarını değerlendirecek OHAL Komisyonu'nun Başkan ve üyeleri belirlendi.

OHAL Komisyonu Başkanlığı'na Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirildi. Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'ndan da toplam 6 üye daha Başbakanın imzasıyla görevlerine başladılar.

BAŞBAKAN'DAN TALİMAT

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL Komisyonu Başkanı Menteş ve diğer üyeleri kabul etti. Komisyonun hızla toplanarak itirazları incelemeye başlaması talimatını verdi.



