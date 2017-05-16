OHAL Komisyon üyeleri belli oldu. Buna göre OHAL Komisyonu; Adalet Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Selahaddin Menteş, Yargıtay Genel sekreter yardımcısı Mehmet Karagöz, Danıştay Teknik Hakimi Murat Aytaç, Ceza ve Tevkit Evleri Genel Müdür Daire Başkanı Esat Işık, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Milli Eğitim Bakanlığı Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ve Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Salih Tanrıkulu'ndan oluştu.
OHAL Komisyon üyeleri belli oldu. Buna göre OHAL Komisyonu; Adalet Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Selahaddin Menteş, Yargıtay Genel sekreter yardımcısı Mehmet Karagöz, Danıştay Teknik Hakimi Murat Aytaç, Ceza ve Tevkit Evleri Genel Müdür Daire Başkanı Esat Işık, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Milli Eğitim Bakanlığı Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ve Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Salih Tanrıkulu'ndan oluştu. (Musa Erdoğan /İHA)
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