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'OHAL'in olduğu Fransa'da o şampiyona yapıldı'
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'OHAL'in olduğu Fransa'da o şampiyona yapıldı'

Geçlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'de yaşanan terör saldırıları sonrası uluslararası camianın Türkiye'de yapılacak olan sportif faaliyetlere yönelik olumsuz tavrını eleştirerek, '2016 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Paris'te 4 tane canlı bomba patladı. OHAL'in olduğu Fransa'da o şampiyona yapıldı' dedi.

Geçlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'de yaşanan terör saldırıları sonrası uluslararası camianın Türkiye'de yapılacak olan sportif faaliyetlere yönelik olumsuz tavrını eleştirerek, "2016 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Paris'te 4 tane canlı bomba patladı. OHAL'in olduğu Fransa'da o şampiyona yapıldı" dedi.
9. Büyükelçiler Konferansında konuşan Geçlik ve Spor Bakanı Kılıç; Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına vermiş olduğu cevapla, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edildiğini kaydetti. Büyükelçilere seslenen Bakan Kılıç, hiçbir ülkede, hiçbir şart altında milletin egemenliğinin temsili olan TBMM gibi bir meclisin bombalanmayacağını vurgulayarak, seçilmiş Cumhurbaşkanının görev yaptığı konutun saldırıya uğramayacağını dile getirdi.

"DEVLETİN HER ÇALIŞANINDAN SADAKAT BEKLEME HAKKI VARDIR"
Bakan Kılıç, TSK'nın içine sızan FETÖ mensuplarının gözü dönmüş bir şekilde hiçbir yerde yeri olmayan bu yaklaşımlarla Türkiye'yi karanlığa sürüklemeye çalıştığının altını çizerek, "Görev yaptığınız ülkelerin birçoğun da 'neden bu kadar yoğun bir şekilde işten çıkartmalar, memuriyetten çıkarmalar yaşanıyor' diye sorularla karşı karşıya kalıyorsunuzdur. Ama hatırlatmanız gereken konu şudur; her devletin sizler nasıl ki bu devlete hizmet ediyorsanız ve bu devletin hizmeti için görev alırken ettiğiniz bir yemin varsa devletin her çalışanından sadakat bekleme hakkı vardır. Bu uluslararası bir kuraldır. Daha 30 sene önce Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi sonucunda Federal Almanya Cumhuriyeti bir ülke haline geldi. Ama Doğu Almanya'dan Batı Almanya birleşmesi anlamındaki o süreç yaşanırken, kendisine sadakat göstereceğinden şüphesi olduğu memurları hiçbir şekilde devlet hizmetine almadı. Bizim de Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ay yıldızlı bayrağa hizmet noktasında sadakat beklediğimiz kişiler için aynı hareketi yapma hakkımız vardır. 'Bir algı operasyonu peşinde koşuluyor' diyeceksiniz. Varsınlar koşsunlar. Doğru bildiğimiz yoldan, doğru bildiğimiz işten ne geri dururuz ne de pes ederiz. Ama sizin de bu anlamda çok sağlam bir şekilde bunu yansıtmanız, bunu ortaya koymanız gerekiyor" diye konuştu.

"BİRÇOK ULUSLARARASI SPORTİF ORGANİZASYONU ÇOK BÜYÜK BAŞARIYLA YAPIYORUZ"
15 Temmuz gecesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Samsun'da olduğunu anlatan Bakan Kılıç, sportif konularla ilgili çalışma yaptıklarını kaydetti. Samsun'da yapılan golf sahasının açılışı için bir araya geldiklerini ve o esnada hain darbe girişiminin yaşandığını söyleyen Bakan Kılıç, "Türkiye uluslararası organizasyonlarda çok farklı yollar aldı. Birçok uluslararası sportif organizasyonu çok büyük başarıyla yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ama burada seçiciyiz. Her organizasyon Türkiye'de yapılacak diye bir şek yok. Ülkemize katkı sağlayacak olan, ülkemizi uluslararası camiada üst noktaya çekecek olan ve sporcularımıza tecrübe getirecek olan organizasyonları alacağız. Önümüzde Şubat ayı içerisinde 11-18 Şubat arasında Erzurum'da Avrupa Gençlik Oyunları Festivali organizasyonu var. Yazın da inşallah memleketim olan Samsun'da İşitme Engelliler Olimpiyatı'nı yapacağız" şeklinde konuştu.

"OHAL'İN OLDUĞU FRANSA'DA O ŞAMPİYONA YAPILDI"
Türkiye'de yaşanan terör saldırıları sonrası uluslararası camianın Türkiye'de yapılacak olan sportif faaliyetlere yönelik olumsuz tavrını eleştiren Bakan Kılıç şunları kaydetti:
"Ülkemizde yaşanan terör saldırılarıyla ilgili maalesef uluslararası camiada yapılan olumsuz çalışmaların neticesinde 'acaba bu organizasyonları yapsak mı, yapmasak mı' diye soranlar oldu. Onlar cevaplarını tabii ki aldılar. Biz organizasyonları yapmaya devam ediyoruz, en üst seviyede yapmaya da devam edeceğiz. Ama ben onlara şunu hatırlatıyorum; 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Paris'te 4 tane canlı bomba patladı. Bunların bir tanesi Fransa Cumhurbaşkanının maçta olduğu esnada stadın kapısının önünde oldu. Bunu hepimiz hatırlıyoruz. Ondan öncede yapılan Charlie Hebdo saldırısı. Ağır silahlarla teröristler sokakta indi ve etrafa ateş etti. Diğer alanda bombayla gelip havaya uçurdular ve Fransa Cumhurbaşkanı stattaydı o esnada. Kimse çıkıp da Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonasını iptal edelim demedi. Biz Avrupa Futbol Şampiyonasına gittik. Ağır silahlı güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu ve OHAL'in olduğu Fransa'da o şampiyona yapıldı."
(Abdullah Sarıca / İHA)
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