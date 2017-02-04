04.02.2017 15:08 OHAL eylemine polis müdahalesi: 3 gözaltı

Başkent'te OHAL uygulaması, işten çıkarılmalar ve açığa alınmaları protesto etmek isteyen KESK üyesi gruba polis müdahale etti. Müdahale sonucu 3 kişi gözaltına alındı. Başkent'te OHAL uygulaması, işten çıkarılmalar ve açığa alınmaları protesto etmek isteyen KESK üyesi gruba polis müdahale etti. Müdahale sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te OHAL uygulaması, işten çıkarmalar ve açığa alınmalara karşı Sakarya Caddesi'nde eylem yapmak isteyen KESK üyesi bir gruba, polis ekipleri tarafından Ankara Valiliği'nin yasaklama kararı hatırlatıldı. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayarak slogan atmaya devam eden gruba çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu. Grubu olay yerinden uzaklaştıran polis ekipleri, direnen 3 kişiyi gözaltına aldı.

(Fatih Erdoğan - Uğur Kan Yüksek / İHA)

