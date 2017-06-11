OHAL'deki Fransa bir kez daha sandık başında

Fransa'da 47 milyon seçmen bugün Fransa Ulusal Meclisi'nde görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başında gidiyor.

Fransa'da 47 milyon seçmen bugün Fransa Ulusal Meclisi'nde görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başında gidiyor.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı için sandık başına giden Fransız seçmen, bugün ise milletvekillerini belirlemek için oy kullanıyor. Fransız seçmenler, iki turlu yapılan genel seçimlerin ilk turu olan bugün 08.00 ile 19.00 saatleri arasında sandık başına gidip oylarını kullanacaklar. Seçimde 7 bin 882 aday milletvekili olmak için yarışıyor.

Fransız seçim yasasına göre, ilk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan meclise gireceği yarışta herhangi bir adayın yüzde 50 oy alamadığı yerlerde ikinci tur yapılacak. Seçimlerin 18 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda yüzde 12.5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek.

Milletvekili genel seçiminde Fransa'nın ana kara topraklarında yaklaşık 46 milyon, denizaşırı topraklarında ise 1.3 milyon seçmen tercihini ortaya koyacak. Seçim olağanüstü hal altında yapılıyor. Ülke genelinde kurulan yaklaşık 69 bin oy verme noktasında 50 bine yakın polis, jandarma ve asker güvenliği sağlamak üzere görev yapacak.

(Tansu Sarıtaylı / İHA)