12.02.2017 18:59 Oğuzhan Koç'a büyük ilgi

Bolu'da konser veren oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç'a sevenleri büyük ilgi gösterdi. Bolu'da konser veren oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç'a sevenleri büyük ilgi gösterdi.

Bolu Dağı TEM otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi'nde hayranlarıyla buluşan genç oyuncu ve pop sanatçısı Oğuzhan Koç'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Genç müzisyenin sahneye çıkmasına saatler kala AVM'yi dolduran hayranları Oğuzhan Koç'u karşılarında gördüklerinde yerlerinde duramadı. Cep telefonlarıyla yakışıklı pop sanatçısı Koç'un fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarışan sevenleri, şarkılara da eşlik etti.

Konser öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Oğuzhan Koç, "Bolu'ya geldiğimizde tıka basa yemek yemelerimiz meşhurdur bizim. Bugün de bu vesileyle buluşmuş olduk. Avrupa'nın en büyük otoban AVM'sinde sevenlerimizle buluşacağız, şarkılarımızı söyleyeceğiz" dedi.

Oğıuzhan Koç, yoğun iş temposuna bulduğu enerjiyi ise şu ifadelerle anlattı:

"İnsanı çalışmak aktif tutuyor herhalde. İşleyen demir pas tutmaz. Gücümüzün yettiği kadar

(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem / İHA)

