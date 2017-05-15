Oğuz Güven'e tutuklama talebi

Denizli Cumhuriyet Başsavcısının hayatını kaybettiğine ilişkin haberin başlığı nedeniyle gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısının hayatını kaybettiğine ilişkin haberin başlığı nedeniyle gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli Güven ifadesinde, "Söz konusu tweet editörümüz Birkan Erol tarafından yanlışlıkla atılmıştır. İnternetin getirdiği rekabet ve hız faktörleri göz önünde bulundurularak bir an önce haberi duyurmak amacıyla bu şekilde bir yanlışlık meydana gelmiştir" dedi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısının geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin haberin başlığı nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca sorgulanan şüpheli Güven, ifadesinin ardından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İfadesinde söz konusu tweetin yanlışlıkla atıldığını söyleyen Güven, "Söz konusu tweet editörümüz Birkan Erol tarafından yanlışlıkla atılmıştır. Şöyle ki ben kendisine 'İlk FETÖ iddianamesi hazırlayan Mustafa Alper'in aracını kamyon biçti" şeklinde tweet atmasını söyledim. Ancak Birkan Erol yanlışlıkla 'Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti' şeklinde tweeti girmiştir. Tamamen yanlışlık sonucu, internetin getirdiği rekabet ve hız faktörleri göz önünde bulundurularak bir an önce haberi duyurmak amacıyla bu şekilde bir yanlışlık meydana gelmiştir. Kesinlikle ' Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti' şeklinde bir tweet girilmek istenmemiştir. Ayrıca söz konusu tweet girildikten 55 saniye sonra kaldırılmıştır" diye konuştu.

Güven ifadesine şöyle devam etti: "Haber içeriğinde başsavcının vefatından duyduğum üzüntüyü dile getirerek duygularımı ve ayrıca FETÖ yapılanmasına karşı düşüncelerimi de aktardım. Hemen akabinde insanlık utancı diye tweet attım. Ayrıca suça konu tweetin altına Emre Uslu ve Tuncay Opçin gibi firari FETÖ sanıklarının yorumlarından duyduğum rahatsızlığı belirtmek üzere 'FETÖ'cü Emre Uslu'dan kazada ölen başsavcı için skandal sözler' şeklinde internet sitemizde haber geçip içeriğinde de başsavcının şehit olmasına sevinenleri ağır biçimde eleştirdik. Suçlama konusu haberle ilgili yaklaşımımız bu içerikle değerlendirilmesiyle daha doğru şekilde yorumlanacaktır. Bu nedenle tüm tweet ve haberlerim incelenerek hakkımda takipsizlik kararı verilmesini istiyorum."

(Başak Akbulut /İHA)