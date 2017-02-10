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Oğullarını bulana 50 bin lira ödül verecek
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Oğullarını bulana 50 bin lira ödül verecek

Aydın'da, 2009 yılında kaybolan Kenan ve Sinan Demirhoş kardeşlerin ailesi, çocuklarının elbiselerini koklayarak teselli buluyor. 7 yıldır her yerde oğullarını arayan ve birçok kez dolandırılan baba, oğullarının bulunmasını sağlayana 50 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Aydın'da, 2009 yılında kaybolan Kenan ve Sinan Demirhoş kardeşlerin ailesi, çocuklarının elbiselerini koklayarak teselli buluyor. 7 yıldır her yerde oğullarını arayan ve birçok kez dolandırılan baba, oğullarının bulunmasını sağlayana 50 bin TL ödül vereceğini açıkladı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde gıda toptancılığı yapan Kenan (36) ve Sinan (28) Demirhoş kardeşler, 25 Aralık 2009 tarihinde işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine soruşturma başlatan polis, iki kardeşin evden ayrıldığı aracı Ata Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette buldu. Daha önce açıkladığı 5 bin TL'lik ödülün ardından dolandırıcıların hedefi olan baba Mustafa Demirhoş, hem parasından oldu hem de farklı birçok ili dolaşmak zorunda kaldı. Yaşadığını düşündüğü kayıp oğulları için ev dahi yaptıran baba, kendisini çocuklarına kavuşturacak kişiye 50 bin TL ödül vereceğini ilan etti. Evlerinin kapısında gelecek iyi bir haberi bekleyen Demirhoş ailesi, teselliyi ise kayıp kardeşlerin elbiselerine sarılmakta buldu.
Çocuklarından 7 yıldır haber alamadığını ve büyük oğlu Sinan'ın çocuklarının büyüdüğünü belirten baba Mustafa Demirhoş, çocuklarını gece gündüz aradığını söyledi. Gelen ihbarların ardından ümitlenerek Alanya'dan İstanbul'a kadar gitmediği yer kalmadığını ifade eden Demirhoş, "Yetkililere sesleniyorum, bu işe el atsınlar. Ben çok aradım. Arda dolandırıcılar çıktı ve ben mağdur oldum. Rica ediyorum dolandırıcılar bizim acımızdan faydalanmasın. Gerçekten bilgisi olanlar bizi arasın. Şimdiye kadar çocuklarımı bulmak için 50 bin TL harcadım. Ümit bulmak için 200 tane hocaya gittim ama maalesef hepsi dolandırıcı çıktı" dedi.

KAYIP OĞULLARI İÇİN EV YAPTIRDI
Oğulları Kenan ve Sinan'a seslenen Demirhoş,sözlerine şöyle devam etti:
"Oğlum bak biz sizin elbiselerinizle avunuyoruz. Yapmayın, artık dönün. Biz çok yorulduk. Yemeden içmeden de vazgeçtik. Sizin özleminizle yaşıyoruz. Benim başıma bir bela gelmeden bu işi bitirelim. Oğullarım dördünüz için birer daire yaptırdım ve 700'er TL'ye kiraya verdim. Gelin evleriniz sizi bekliyor. Ben yoruldum, mallarınızı teslim alın. İster oturun, isterseniz kiraya verin. Buraya gelmek istemiyorsanız istediğiniz yerde yaşayabilirsiniz. Ama biz bilelim ve öğrenelim, yetti artık. Hayat türküsünü dinleye dinleye ben çok yoruldum"

ELBİSELERİNİ 7 YILDIR YIKAMADI
7 yıldır yıkamadığı kayıp oğullarının elbiselerine sarılarak gözyaşı döken anne Ümmü Demirhoş da çocuklarına geri dönmeleri için seslendi. Oğullarından kendilerine ulaşmasını isteyen Demirhoş, "Yavrularım biz perişan olduk. 7 yıldır uyuyamıyoruz, yiyip içemiyoruz. Yaşamımızın hiçbir anlamı kalmadı. Nereye gittiksek bir çare bulamadık. Televizyonlara çıkmak için sıra bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Allah rızası için bize yardım edin. Kenan'ım ile Sinan'ımı bize kavuşturun. 7 yıldır ölüp ölüp diriliyoruz. Oğullarımın sesini duyabilmek için yetkililere yalvarıyorum. Yavrularımı gören varsa lütfen bizi arasın" şeklinde konuştu.

"YURTDIŞINDA ARASINLAR"
Abisi ve kardeşinin bir an evvel bulunmasını isteyen Günnur Demirhoş ise şöyle konuştu:
"Biz her gün bir haber gelsin diye bekliyoruz. Bize bir telefon açsınlar. Kardeşlerimin Türkiye'de olduğunu düşünmüyoruz, yabancı ülkelerde araştırılmasını istiyoruz. Babamla enam haftada 1-2 gün karakola gidip geliyor. Kayıpların arandığı bir programa başvurduk. 5 yıldır sıranın bize gelmesini bekliyoruz ve bir an önce televizyona çıkmak istiyoruz. Çocukları ağabeyimi sorup duruyor. Kayıp olduklarında çok küçük oldukları için baba ve amcalarını hatırlamıyorlar."
(Onur Durmuş/İHA)
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