Oğul Kaddafi serbest bırakıldı

2011 yılının kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi serbest bırakıldı.

2011 yılının kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi serbest bırakıldı.

Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin Kasım 2011'den bu yana Zintan kentindeki cezaevinde tutuklu bulunan oğlu Seyfülislam Kaddafi serbest bırakıldı. 44 yaşındaki Seyfülislam Kaddafi'nin avukatı Halid El Zayedi, müvekkilinin ülkenin doğusunda parlamentodan geçen af kanununa dayanılarak serbest kaldığını ifade etti. Zayedi, Seyfülislam Kaddafi'nin kentten ayrılarak başka bir kente gittiğini ancak güvenlik gerekçeleriyle bu kentin açıklanmadığını dile getirdi.

Seyfülislam Kaddafi'ye eşlik etmekle görevli Zintan kentindeki Ebubekir Sadık Tugayı, Kaddafi'nin Libya'nın doğusundaki hükümete bağlı Adalet Bakanlığının isteği üzerine serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, Seyfülistam Kaddafi'nin cuma günü serbest bırakıldığı kaydedildi.

