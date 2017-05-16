Öğretmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Dendil köyü yakınlarında meydana geldi. Sızır beldesinde öğretmenlik yapan üç öğretmenin içinde bulunduğu Safiye Koçak (25) idaresindeki yönetimindeki 38 GN 582 plakalı otomobil Dendil köyü yakınlarında viraji alamayarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Koçak ile birlikte araçta bulunan öğretmenlerden Tuba Eslemez (24) ve Nuran Ayaz (29) yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Erhan Aksoy /İHA)