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Öğretmenlere 'yeterlilik sınavı' geliyor
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Öğretmenlere 'yeterlilik sınavı' geliyor

2017-2023 yıllarını kapsayacak Öğretmen Strateji Belgesi çıktı. Öğretmenlere 4 yılda bir yeterlilik sınavı, dezavantajlı bölgelerde çalışanlara ek ücret gibi teşvikler, eğitim fakültelerinde ‘öğretmenliğe uygun olmayanların’ başka bölümlere geçirilmesi belgede yer alan kararlardan...

Milli eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) uzun süredir beklenen Öğretmen Strateji Belgesi, dün Resmi gazete'de yayımlandı. Buna göre dezavantajlı bölgelerde çalışanlara teşvikler, performans ölçümü, yeni bir öğretmen seçim sınavı gibi amaçların yer aldığı belgede en çok tartışılacak hedeflerden biri tüm öğretmenlerin 4 yılda bir “yeterlilik sınavı”na girmesi olacak.

2017-2023 yılları arasında geçerli olacak politikaları belirleyen 7 yıllık bir yol haritası niteliğindeki Öğretmen Strateji Belgesi, 32 sayfadan oluşuyor. Belgede 3 amaç ile 35 eylem belirleniyor. Bu amaçlardan birincisi yüksek nitelikli yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdam edilmesi. İkincisi öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmak. Üçüncüsü de öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü geliştirmek. İşte belgeden satırbaşları:

EĞİTİM FAKÜLTELERİNE DÜZENLEME

Tüm paydaşların olacağı Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu oluşacak. Öğretmenlik programları, alternatif programlara da yer verecek biçimde yineden yapılandırılacak. Fakülteler ile uygulama okulları arasında etkin işbirliği sağlanacak. Akademisyenler de okullarda uygulama yapacak.

UYGUN DEĞİLSE GÖNDERİLECEK

Program seçimi üniversiteye girdikten sonra yapılabilecek. Öğretmenlik mesleğine (akademik, sağlık, psikolojik gibi) nedenlerle uygun olmadığı komisyonca temsil edilen eğitim fakültesi öğrencileri başka fakültelere geçirilecek.

YENİ ÖĞRETMENLER NASIL SEÇİLECEK?

Diğer fakülte mezunları da öğretmen olarak istihdam edilebilecek. Yeni bir öğretmen seçme modeli oluşacak. Sadece akademik başarıya bakılmayacak. Mesleğe girişte adayların psikomotor ve duyuşsal becerilerinin de göz önüne alan öğretmen yeterlilikleri çerçevesinde seçme sınavları ile lisans başarısı, ürün seçki dosyası, öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi, mülakat gibi çoklu kaynağa dayalı değerlendirmeye dayalı istihdam sistemi oluşturulacak.

ÖĞRETMENLER ÖLÇÜLECEK

Öğretmen yeterlilikleri yeniden belirlenecek. Okul müdürü, meslektaş, öğrenci ve veli gibi öğretmene geri bildirim sağlayabilecek kimselerin de değerlendirmeye katıldığı, çoklu veri kaynağına dayanan bir performans sistemi gelecek. Bunun sonuçları kariyer basamaklarında ve görevde yükselme, yurtdışında görevlendirme, ödüllendirmelerde kriter olacak. Bütün öğretmenler 4 yılda bir Öğretmen Yeterlilikleri Çerçevesi'nde yapılacak sınava tabi olacak. Bu sınav sonuçları öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer gelişimi, terfi, hizmet puanları için kullanılacak.

TEŞVİK VE ZORUNLU ROTASYON

Öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin, zorunlu rotasyonu da içeren kapsamlı ve özendirici bir model ortaya konacak. Eğitim öğretim kurumlarını bölgesel, çevresel ve kurumsal özellikleri açısından kapsamlı belirlenen kriterlere göre yeniden değerlendirip, sınıflandırılacak. Fiziki ve donanımsal açıdan dezavantajlı okullarda çalışan öğretmenlere yönelik istihdam koşulları, ek ücret, hizmet puanı, lisansüstü eğitime erişim, yer değiştirmeler ile yurtdışı eğitim ve görevlerde öncelik, konut desteği gibi destekler verilecek

 

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