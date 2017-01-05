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Öğretmenlere temel robotik eğitimi veriliyor
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Öğretmenlere temel robotik eğitimi veriliyor

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile öğretmenlere temel robotik eğitimi verildi.

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile öğretmenlere temel robotik eğitimi verildi.

3 gündür devam eden kurslara Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'den gelen toplam 26 öğretmen katıldı. Kursun sonunda legolar ile meydana getirdikleri robotlara programlama yoluyla komut vererek öğretmenler minik bir gösteri yaptı. Kursa katılan öğretmenlerin daha sonra okullarda kurulacak atölyelerde öğrendiklerini öğrencilerine aktaracağını dile getiren Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci "Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, öğrencilerimize bilim ve teknolojide katkı sunmak ve onlara alternatif yol göstere bilmek amacı ile kodlama ve yazılımın temelini oluşturan Robotik eğitimi programı yapmaktayız. İlk aşamada öğretmenlerimize robotik uygulamanın temelini vermekteyiz. Fen bilimleri ve bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerimiz olmak üzere toplam 26 öğretmenimiz bu eğitimlere katılıyorlar. Eğitimlerin ardından öğretmenlerimiz okullarda oluşturduğumuz robotik atölyelerde öğrendiklerini öğrencilere aktaracaklar" dedi.

Gümüşhane'den Artvin'e Temel Robotik Eğitimi için gelen öğretmen Deniz Güngör ise yaptığı açıklamada "Artvin bu bölgede bir ilki gerçekleştirdi. Burada lego eğitimi yapılıyor, bu özel bir eğitim. Milli Eğitim Müdürlüğü'müze çok teşekkür ediyorum. Gümüşhane ve Bayburt Bilim Sanat Merkezleri'nden öğretmenleri de çağırdılar. Bizde gidip inşallah kendi illerimizde bu eğitimleri vereceğiz" şeklinde konuştu.

Bir başka eğitimci Işıl Baki ise eğitimlerin verimli olduğunu dile getirerek "Biz zaten buna benzer eğitimleri daha önce almıştık fakat legoyu ilkkez gördük. Bu nedenle Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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