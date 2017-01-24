Öğretmenlere ByLock operasyonu: 15 gözaltı

Hatay'da merkezli FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 15 öğretmen ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Bolu'daki FETÖ operasyonunda ise 9 kişi tutuklandı.

Hatay'da merkezli FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 15 öğretmen ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Bolu'daki FETÖ operasyonunda ise 9 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hatay merkezli gerçekleşen Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu illerinde ByLock kullandıkları belirlenen 15 öğretmen yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Antakya Devlet Hastanesi'ne getirilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



BOLDU'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkezli Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan operasyonda örgütün haberleşme sistemi ByLock ve eagle kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 7'si kadın 17 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen şahıslardan polis memuru Selahattin Dere, öğretmenler Hatice Dere, Ramazan Ayhan, Taner Temiz, Ali Kemal Pas, Çetin Özer, Esin Abak, Oğuz Demirer, Yusuf Sefil tutuklandı. Mahkeme, S.B., Y.E., L.T., GT., H.S., A.B, F.T., M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

(Buğra Güney / Bülent Velioğlu / İHA)