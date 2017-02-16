Öğretmenler minik ayaklar için örüyor

Van'daki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, 'Minik Ayaklar Üşümesin' projesi kapsamında patik örüyor.

Van'daki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, 'Minik Ayaklar Üşümesin' projesi kapsamında patik örüyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya gelen öğretmenler, bebekler için patik örüyorlar. 'Minik Ayaklar Üşümesin' adı altında başlatılan projede bin bebeğe ulaşılması hedefleniyor. Projenin koordinatörü olan Biyoloji Öğretmeni Semra Şahar, yeğeni için ördüğü patiklerin öğretmenler tarafından beğenilmesi sonucunda projenin ortaya çıktığını belirterek, "İlk olarak öğretmenlere örgü örmesini öğreterek başladık. Daha sonra birer anne ve öğretmen olmamız hesabıyla ördüğümüz patikler neden başka bebeklerin ayaklarını da ısıtmasın düşüncesiyle yola çıktık" dedi.

Tüketim çağında oldukları bu dönemde üretmenin, paylaşmanın ve el emeği olan patiklerin başka minik ayakları da ısıtmasının kendilerini ayrıca heyecanlandırdığını vurgulayan Şahar, "Bu kapsamda hedef kitle olarak daha çok minik ayaklara ulaşmak adına Van merkez, ilçeler, mahalleler ve köylerdeki bebekleri düşünüyoruz. Ayrıca yine geleneksel yıl sonu kermesimiz var. Bu patikleri orada da değerlendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Projede 3 öğretmenin aktif olarak görev aldığını ifade eden Şahar, "Diğer öğretmenlerimiz de bize yün getirerek veya evde çok güzel değerlendirilen patikleri getirerek katkı sunuyorlar. Bunun yanında okul dışındaki arkadaşlarımız da patik öremedikleri için yün parası vererek projemize katkı sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Patikleri boş derslerde, teneffüs aralarında veya evde yaptıklarını dile getiren Şahar, "Okul dışında arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde yine örüyoruz. Çok kısa sürede örüldüğü için çok da fazla zamanımızı almıyor" şeklinde konuştu.



"BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Hedeflerinin bu yıl içerisinde bin bebeğe ulaşmak olduğunu sözlerine ekleyen Şahar, şöyle konuştu:

"Bu kış mevsiminde el emeğimizin, sevgimizin minik ayaklarını ısıtması; bizim de yüreğimizi, içimizi ısıtacaktır. Onun için heyecanlıyız. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu duygularla projelerimize verdikleri desteklerden dolayı okul müdürümüz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Yaşar Turul ile birlikte projede yer aldıklarını belirten İngilizce Öğretmeni Nilgün Berki de, "Boş zamanlarımı ve teneffüs aralarını örgü örerek değerlendiriyorum. Bu işi de severek yapıyorum" dedi.



"BU KONUDA ÖĞRETMENLERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Proje hakkında kısa bir açıklamada bulunan Okul Müdiresi Elif Yörük de, "Okuldaki bazı öğretmenlerimiz ördükleri patikleri, anne adayı olan öğretmenlere hediye etmeyi düşünüyorlardı. Daha sonra bunu bir kampanyaya dönüştürerek daha geniş kitlelere ulaşmak adına 'Minik Ayaklar Üşümesin' şeklinde projemizi başlatmış olduk. Ayrıca sevgi evlerindeki minik bebeklerimize de bu patikleri iletmeyi düşünüyoruz. Bu konuda öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin son zamanlarda yaptıkları projelerin takdire şayan olduğunu ifade eden İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ise, "Okulumuz, son zamanlarda yaptığı projelerle hem medyada hem de il ve ilçemizde güzel bir şekilde gündeme oturmayı başarmış bir okulumuzdur. Okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz, sosyal riski azaltma, yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirmek adına böyle bir çalışma başlatmışlar ve bu çalışma sonucunda da minik çocuklarımıza el emeği, göz nuru yaptıkları patikleri ulaştırıyorlar. Böylece hem sosyal riski azaltma konusunda güzel bir adım atmış oluyorlar hem de yardımlaşma ve paylaşma duygusunun bizim kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olduğunu en güzel şekilde insanlarımıza kanıtlanmış oluyorlar. Kendilerini tebrik ediyor, bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Atilla İdiz / İHA))