Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!

Milli Eğitim Bakanlığı 20 farklı alanda öğretmen almayı planlamıyor. Zira bu 20 branşta yüzde 280 oranında doluluk var.

Bu branşlar arasında Fransızca öğretmenliği, makina ressamlığı, psikoloji, felsefe, Japonca ve Çince öğretmenliği gibi alanlar bulunuyor. En fazla doluluk oranı ise metalurji teknoloji öğretmenliği bölümünde. Bunu Giyim Üretim Teknoloji öğretmenleri takip ediyor. Bu alanda da 717 öğretmen fazlası var. Yine Metal Teknolojisi'nde 525, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında ise 199 ihtiyaç dışında çalışan öğretmen olduğu görülüyor.

DEVLET KAPISINDA İŞ BULAMAZSINIZ

Uzmanlar, bu alanda eğitim alan ve gelecekte öğretmen olmak isteyenleri şimdiden "Devlet kapısında ve özellikle de öğretmenlikte iş bulamazsınız" diye uyarıyor. 20 alanda eğitim gören ya da mezun olanların özel sektöre yönelmesini öneriyorlar.

Peki 6 yıl boyunca dolu olan 20 branş hangisi. İşte öğretmenlerin bir kenara not etmesi gereken alanlar;