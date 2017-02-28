Öğretmenler 2. kattan böyle atladı

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirilirken, 3 öğretmen tatbikat gereği, okulun ikinci katından aşağıya açılan hava yastığına atladı.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirilirken, 3 öğretmen tatbikat gereği, okulun ikinci katından aşağıya açılan hava yastığına atladı.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tatbikat, bir kısmı teorik bilgi, bir kısmı da uygulamalı anlatım olmak üzere yaklaşık 1 saat sürdü. Öğrencilere uygulamalı olarak yangın söndürme çalışmasının anlatıldığı tatbikatta, yangın çeşitleri, hangi tür yangınlarda hangi tür tüplerin kullanılacağı ve yangına ne şekilde yaklaşılacağı konularının yanı sıra, söndürme teknikleri ve yangın tüplerinin kullanılışı uygulamalı olarak anlatıldı.



TATBİKAT GEREĞİ 2'NCİ KATTAN ATLADILAR

Yangın tüplerinin kullanılışı uygulamalı olarak anlatılmasının ardından yangın esnasında hava yastığına atlama kısmına geçildi. Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden iki görevli okulun ikinci katından şişirilen hava yastığını atladı. Bu atlamanın ardından okul bahçesine toplananların büyük alkışları arasından Metal Teknolojisi Alanı Öğretmeni Ali Yetkin, Bilim Teknolojisi Alanı Öğretmeni Ali Ocakcı, Makine Teknolojisi Alanı Öğretmeni İrfan Doğan da ikinci kattan hava yastığına atladı. Bu sırada öğrencilerin yürekleri adeta ağızlarına gelirken, atlama sonrası büyük alkış koptu.

Öte yandan Okul Müdürü Yücel Gürsoy, Bilecik Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla okullarında öğrencilere kısmı teorik bilgi, bir kısmı da uygulamalı anlatımdan dolayı teşekkür etti.

(Cem Kaan Toka / İHA)