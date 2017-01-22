Öğretmenin yaptığı anket iğrenç olayı ortaya çıkardı!

Denizli'de bir ortaokulda görevli rehber öğretmen tarafından sınıfta yapılan ankette 13 yaşındaki kız çocuğu, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını yazdı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BANA SÖYLEMEYEMEDİKLERİNİZİ YAZIN DEYİNCE

Denizli'de bir ortaokulda 8 Aralık günü rehberlik öğretmeni, "Bana söyleyemediğiniz şeyleri ankete doldurun ve yazın" dedi. Bunun üzerine 13 yaşındaki N.U., başından geçenleri ankete yazdı.

ÖĞRETMEN DURUMU OKUL İDARESİNE BİLDİRDİ

N.U.'nun anketinde, arkadaşının babası G.S. isimli şahıs tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasını gören öğretmen, durumu okul yönetimine bildirdi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Okul yönetiminin de durumu polise bildirmesi üzerine şüpheli şahıs G.S. gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen G.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.