Öğretmenin katil zanlısı çaldığı cep telefonunu ise...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğretmen Elif Denizer Isparta'yı tornavida darbeleriyle öldürdükten sonra çaldığı cep telefonunu ise yaktığı ortaya çıkarken zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğretmen Elif Denizer Isparta'yı tornavida darbeleriyle öldürdükten sonra çaldığı cep telefonunu ise yaktığı ortaya çıkarken zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İngilizce öğretmeni Elif Denizer Isparta'yı evinde tornavida darbeleriyle öldüren zanlı Recep K. (26), akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan zanlının, öğretmeni öldürdükten sonra evinden çaldığı telefonu, yakalanmamak için benzin dökerek yakmaya çalıştığı tespit edildi. Polis yakılmak istenen cep telefonunu da ele geçirdi.
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