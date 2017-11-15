15.11.2017 10:03 Öğretmene okul önünde vinçli evlilik teklifi

Denizli'de bir kişi vince astığı pankartla öğretmen olan kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Denizli'de bir kişi vince astığı pankartla öğretmen olan kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olan 36 yaşındaki Sümra Çelik'e, erkek arkadaşı 38 yaşındaki mobilyacı Fikret Karol, doğum gününde kiraladığı vince astığı dev pankartla sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Karol, arkadaşlarının yardımıyla okulun önüne kurduğu dev vince, "İyi ki doğdun, gülüşünde kaybolduğum, benimle bir ömür boyu yaşlanır mısın?" pankartı astı. Vincin yanına ses sisteminin hazırlayan Karol, Sümra Çelik için cebindeki yüzüğü çıkarak, ona evlenme teklifinde bulundu. Herkesin meraklı bakışları arasında teklife 'evet' diyen Çelik büyük alkış aldı.

Çelik'in öğretmen arkadaşları ve öğrenci velileri, o anları cep telefonlarına kaydetti.

Mutlu olduğunu belirten Fikret Karol, "Çok mutluyum inşallah sonuna kadar mutlu oluruz" dedi. Şok yaşadığını belirten Sümra Çelik "Yemeğe gideceğimizi sanıyordum, şok oldum. Kalabalık bir yemek oldu sanki. Çok mutluyum, teşekkür ederim" dedi.



"YARIN GAYET CİDDİ BİR ŞEKİLDE DERS İŞLEYECEĞİZ"

Çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu dile getiren Sümra Çelik, öğrencilerine seslenerek, "Yarın derste bu konu hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Gayet ciddi bir şekilde derslere devam ediyoruz" uyarısında bulundu.

Mutlu çift daha sonra ise hazırlanan ses sistemi ile pankartın altında oyun oynadı.

(Medeni Topaloğlu - Bayram Coşkun/İHA)

