Öğretmenden voleybol smaç makinesi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir öğretmenin tasarlayıp geliştirdiği 'smaç makinesi' sporculara büyük kolaylık sağlıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir öğretmenin tasarlayıp geliştirdiği 'smaç makinesi' sporculara büyük kolaylık sağlıyor.

Sporcuların sıçrama yeteneklerini geliştirmek ve smaç tekniklerini daha etkili kullanmak için araştırmalar yapan Fatsa Sakarya Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan, Kanada'daki bir voleybol takımının çalışma videosundan esinlenerek arayışa girdi. Fatsa'da esnaflık yapan bir tamirciyle yoğun bir şekilde çalışarak smaç makinesi geliştirdi.

'Smaçör' ismini verdiği makine ile ilgili bilgiler veren Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan, "3 yıl önce Kanada'da olan bir makineyi kendi imkanlarımızla yapıp Türkiye'deki voleybol severlerin hizmetine sunmuştuk. İlk olarak makineyi tek taraflı tasarlamıştık, daha sonra bunu geliştirerek iki taraflı olarak üretimini yaptık. Çift taraflı olması ile hem uzun hem de kısa boylu sporcuların aynı anda bulunduğu ortamda iki tarafında çalışacağı bir makineyi tasarladık. Öğrencilerimiz bu makineyle çalışıyor ve voleybol tekniklerini çok daha hızlı geliştiriyorlar" dedi.



TÜRKİYE DE İLK

"Türkiye'de ilk defa biz yaptık ve gün geçtikçe geliştirmeyi hedefliyoruz" diyen Aydoğan şöyle devam etti: "Makinemiz sabit ve hareketli bir şekilde istenilen yerde kullanılıyor. Ağırlığı demirden oluşan makinemizde yükseklik alçaklık ayarını da kendimiz ayarlayabiliyoruz. Okul bahçelerinde nasıl bir basket potaları yer alıyorsa artık bu makinelerinde yer alması gerekiyor. Voleybol alanında artık dünya deviyiz. Dünya şampiyonu olan kulüp takımlarımız var. Makinenin avantajı sporcu öğrencilerimize kısa sürede kol açma ve geliştirme, smaç vurma ve parmaklarını hızlı bir şekilde geliştiriyorlar. Smaçör makinemizi Türkiye'de isim yapmış kulüplere verdik ve çok memnun olduklarını bizlere ifade ettiler. Voleybol federasyonumuza gönderdik. Makinenizin maliyeti ise kullanacağın malzemeye göre değişiyor. 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında maliyeti var."



"3 TEMEL FAYDASI VAR"

Smaçör makinesin kendilerinin gelişimleri için büyük bir şans olduğunu belirten voleybolcu Yaren Şahin, "Özellikle 3 temel faydası var bizlere. Voleybolcularda adımlama hataları çok fazla oluyor, bu adımlama hatasını düzeltmek için çok faydalı bir makine. Sıçrama, smaçlarda kol vurma hatalarını en aza indirebiliyoruz. Parmak baslarımızı geliştirmek için makineye hem topu atıyoruz bu sayede parmak baslarımızı güçlendiriyoruz. Tek makinede farklı çalışmaların yapılması bizler için büyük bir avantajdır" şeklinde konuştu.

Diğer bir sporcu Liva Yanık ise, "Smaçör makinesi adımlamamızı geliştiriyor. Kol açma geliştirmemize büyük fayda sağlıyor. Maçlarımızda bu makinenin faydalarını gördük" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Altay / İHA)