Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Öğretmen sınıfta istemedi, şimdi 3'üncü üniversiteye hazırlanıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Öğretmen sınıfta istemedi, şimdi 3'üncü üniversiteye hazırlanıyor

Henüz dokuz günlükken geçirdiği havale sonucu bedensel engeli bulunan Eskişehirli Şenay Şide, büyük bir azim göstererek herkese örnek olacak başarılara imza atıyor. İlkokulda öğretmeni tarafından sınıfta istenmeyen Şide, 3'üncü üniversiteyi okumaya hazırlanıyor

Henüz dokuz günlükken geçirdiği havale sonucu bedensel engeli bulunan Eskişehirli Şenay Şide, büyük bir azim göstererek herkese örnek olacak başarılara imza atıyor. İlkokulda öğretmeni tarafından sınıfta istenmeyen Şide, 3'üncü üniversiteyi okumaya hazırlanıyor
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Engelli Biriminde çalışan 40 yaşındaki Şenay Şide, 9 günlükken yüksek ateş sonucunda havale geçirdi. Geçirdiği hastalık sonrasında birtakım becerilerini kaybeden Şide, ilkokulda öğretmeni tarafından sınıfın başarısını düşürür gerekçesiyle sınıfta istenmedi. Sonrasında rehabilitasyon için hastaneye yatan Şide, tüm olumsuzluklara göğüs gererek ailesinin ve kendisinin çabasıyla okumayı öğrendi. Ardından başka bir öğretmenle öğrenim hayatına doğrudan 2'nci sınıfta başlayan Şide, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde İktisat okuduktan sonra ikinci bölüm olarak da Fotoğrafçılık ve Kameramanlık okudu. Çeşitli başarılar elde eden Şenay Şide, şimdilerde ise üçüncü üniversitesinde Psikoloji Bölümü öğrencisi olmayı istiyor.

"ONA KENDİMİ GÖSTERME FIRSATIM OLDU"
Okul yıllarında hızlı yazamadığı için arkadaşlarının defterini alarak evde notlar aldığını belirten Eskişehirli Şenay Şide, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmen ve arkadaşlarının kendisine çok desteği olduğunu dile getirdi. Öğretmeninin 'Sınıfın başarısını düşürür' sözünden sonra kendini ispatladığını belirten Şide, "Öğretmenim beni sınıfın başarısını düşüreceğimi düşündüğü için istemedi ama müdür ve müdür yardımcısı başka öğretmene yönlendirdi ve iyi yaptığını düşünüyorum. Çünkü hem ona kendimi gösterme fırsatım oldu hem de sınıfın seviyesini düşürmediğimi ispatlamış oldum" dedi.

"OKUYARAK YENİ TECRÜBELER KAZANMAK İSTİYORUM"
İnsanların her yaşta ve her ortamda okuyabileceğini ifade eden Şide, okuyarak yeni tecrübeler kazanmak istediğini aktardı. Kitabın farklı bir dünyası olduğunu söyleyen Şide,"Farklı kültürleri öğreniyorsun, farklı şeyler öğrenebiliyorsun. O yüzden kitaplar çok farklı. Kitaplarla çok farklı alanlara çok farklı şeylere ilgi duyabiliyorsun. Ya da ilgi duymadığını düşündüğün bir şeye böyleymiş diyebiliyorsun. Ailem çok destek oluyor. Her türlü ortamı her türlü desteği veriyorlar sağ olsunlar. O konuda çok şanslıyım. Engelli bireyler genellikle dışlanmış bir konumdalar ama bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Dışarı çıkarak, sosyalleşerek bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Her yaşta her ortamda okunabiliyor. İnsanın içinde olması gerekiyor. İçinde varsa okumak güzel" şeklinde konuştu.

"ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTEMDE ÇOCUKLUK HAYALİM PSİKOLOJİ OKUMAK İSTİYORUM"
Üçüncü üniversitesinde Psikoloji Bölümünde okumak istediğini dile getiren Şide Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'a seslenerek, "İnşallah okuyacağım. Naci Beye de söyleyeceğim. Psikoloji Bölümü açılırsa psikoloji okumayı çok istiyorum. Çocukluk hayalimdi. Bir engelli olarak psikoloji bölümünü okumayı çok istemiştim. Ama Eskişehir'de psikoloji bölümü olmadığı için, şehir dışında da okuma şansım olmadığı için kaldı" diye konuştu.
(Burak Tekin - Kadir Arslan/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Caceres İtalyan deviyle anlaştı
Emekli promosyonları için üçüncü imza Garanti Bankası'yla
18 eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
Erdoğan sevgisi 4'üncü kez yollara düşürdü
Beşiktaş'ın kozu Fener'in kabusu
Rizeli Heidi yaşadıklarını anlattı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ege'de gerilim tırmanıyor! Yunan özel birlikleri adaya indi
Ege'de gerilim tırmanıyor! Yunan özel birlikleri adaya indi
Yerli otomobilin trafiğe çıkış tarihi açıklandı
Yerli otomobilin trafiğe çıkış tarihi açıklandı
Trump'tan İran'a yeni hamle! Bu kez çok sert
Trump'tan İran'a yeni hamle! Bu kez çok sert
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere çağrı: Komşunu al gel!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere çağrı: Komşunu al gel!
Kaymakam Güntepe'nin ifadesinde ortalığı karıştıran çelişki!
Kaymakam Güntepe'nin ifadesinde ortalığı karıştıran çelişki!
Türkiye genelinde bin 848 kişi gözaltında
Türkiye genelinde bin 848 kişi gözaltında
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Caceres İtalyan deviyle anlaştı
Caceres İtalyan deviyle anlaştı
Emekli promosyonları için üçüncü imza Garanti Bankası'yla
Emekli promosyonları için üçüncü imza Garanti Bankası'yla
18 eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
18 eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
Erdoğan sevgisi 4'üncü kez yollara düşürdü
Erdoğan sevgisi 4'üncü kez yollara düşürdü
Beşiktaş'ın kozu Fener'in kabusu
Beşiktaş'ın kozu Fener'in kabusu
Rizeli Heidi yaşadıklarını anlattı
Rizeli Heidi yaşadıklarını anlattı
ALS hastası gözleriyle referanduma 'evet' dedi
ALS hastası gözleriyle referanduma 'evet' dedi
'Geliyorum' diyen kaza güvenlik kamerasında
'Geliyorum' diyen kaza güvenlik kamerasında
Otostop'la bindiği araçta gasp edildi
Otostop'la bindiği araçta gasp edildi
Diyanet'in Cuma hutbesi konusu evlilik programları
Diyanet'in Cuma hutbesi konusu evlilik programları
FETÖ ile mücadele platformu, Pensilvanya'da temsilcilik açacak
FETÖ ile mücadele platformu, Pensilvanya'da temsilcilik açacak
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English