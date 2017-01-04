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Öğretmen, öğrenci ve veliler birlikte eylem yaptı
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Öğretmen, öğrenci ve veliler birlikte eylem yaptı

Milli Eğitim Bakanlığının 30 büyükşehirde tematik liseler açma kararı, Balıkesir'de bir okulun öğrenci, öğretmen ve velileri tarafından 'çocukların başka okul gönderileceği' gerekçesiyle protesto edildi.

Milli Eğitim Bakanlığının 30 büyükşehirde tematik liseler açma kararı, Balıkesir'de bir okulun öğrenci, öğretmen ve velileri tarafından 'çocukların başka okul gönderileceği' gerekçesiyle protesto edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Tematik Meslek Liseleri" projesinin Balıkesir'de uygulamasına, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından protesto edildi. Okula yüksek puanla gelen öğrencilerin, düşük puanlı okullara gönderileceklerini savunan veliler, sonuna kadar kanuni haklarını arayacaklarını ifade etti. Okul önünde toplanan, öğrenci, öğretmen ve veliler, yetkililerin bu konuya çözüm bulmasını istediler.

İsmail Küçük isimli veli, çocuğunun Elektrik - Elektronik bölümünü çok istediğini ve bu yüzden İMKB Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt olduğunu söyleyerek, "Milli Eğitim Müdürlüğünü aradım ve bana Türkiye genelinde 30 okulda bu projenin gerçekleşeceğini söylediler. Proje varsa okul açarsın gıda ile ilgili. Buradaki çocukları başka okula göndermek doğru değil. Burası Türkiye'de 1.'cilik alan bir okul. Benim çocuğum Orta 2'de istedi bu okulu. Kazandı ve geçen sene de elektronik bölümüne girdi. Şimdi yazık hepsinin kafası allak bullak oldu. Gerekirse yardım toplayalım yeni bir okul açılsın. Ama buradaki çocuklar gönderilmesin" dedi.

Okulun Felsefe Grubu Öğretmeni ve Eğitim-İş Balıkesir Şubesi Sekreteri Filiz Aygün ise, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 800 küsür öğrenci olduğunu ve ve gerçekleştirilecek proje ile okulda sadece gıda öğrencilerinin kalacağını ileri sürdü. Aygün, "Diğer bölümünde okuyan Matbaa ve Elektrik - Elektronik öğrencileri, 100. Yıl Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi ya da Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gönderilecek. Tematik okul diyorlar. O zaman bir tane Gıda Bölümü okulu yapsınlar, o bölümü oraya göndersinler. Diğer şekilde bu öğrencileri perişan edilecek. Bu okul Türkiye 1.cisi. Bu projeyi başka şekilde gerçekleştirsinler. Balıkesirlilerin hepsinin bu okula sahip çıkması gerekiyor. Yetkililer bu okula sahip çıksın" dedi.

Öğrenciler ise 300 ve üstü puanlarla geldikleri okuldan ayrılmak istemediklerini belirterek, "Biz buraya 300 küsür puanla geldik. Gönderileceğimiz okullara 100 puanla giren öğrenciler var. Puanlarımıza yazık olacak. Kendi okulumuzun diplomasını alamayacağız. Üniversite hayali olanın hayali olmayacak. Buradaki puanlar daha yüksek, diğer okullarla bir olmayacak ve üniversite hayatımızı etkileyecek" dediler.

Öğrenci ve veliler açıklamalar sonrası, "İMKB el ele vermez okulu kimseye ve biz okulumuzu istiyoruz" şeklinde sloganlar attılar.
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