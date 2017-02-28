Öğretim üyesi intihar etti

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sadık Akdağ, silahla kendini vurarak intihar etti.

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sadık Akdağ, silahla kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sadık Akdağ, Kaymaklı Mahallesinde arkadaşının evinde kaldığı sırada dün gece saat 03.00 sıralarında kafasına sıktığı kurşunla intihar etti.

(Bekir Koca / İHA)