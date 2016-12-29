29.12.2016 18:35 Öğretim görevlisinden, Erdoğan ve ailesini kasteden skandal soru

Fırat Üniversitesi (FÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda bir derste, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini kastederek, öğrencilere kastı aşan sınav sorusu sorduğu ortaya çıkan öğretim görevlisi açığa alındı. Fırat Üniversitesi (FÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda bir derste, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini kastederek, öğrencilere kastı aşan sınav sorusu sorduğu ortaya çıkan öğretim görevlisi açığa alındı.



Alınan bilgiye göre, bugün FÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Temel Hukuk Dersi'nin final sınavında Öğretim Görevlisi Tümer Coşkun'un sorusu öğrencileri şaşırttı. Coşkun, sorduğu soruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Recep Eliuzun olarak adlandırıp, ailesinin tüm fertlerinin isimlerini kullanıp, soyadlarını değiştirdi, bir de ölü gösterip, miras paylaşımını soru haline getirdi.



İsimlerinin açıklanmasının istemeyen öğrenciler, soruyu görür görmez şaşırdıklarını ve ilgili makamlara gerekli şikayeti yaptıklarını aktardı.



Fırat Üniversitesi Rektörlüğü de konuyla ilgili, olayın kendilerine intikal etmesinin hemen ardından öğretim görevlisi personeli açığa alarak, ihraç istemiyle hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.

