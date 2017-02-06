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Öğretim görevlilerine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
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Öğretim görevlilerine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Adıyaman merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar sonucunda Adıyaman Üniversitesinde görevden uzaklaştırılan ve halen görevde olan toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar sonucunda Adıyaman Üniversitesinde görevden uzaklaştırılan ve halen görevde olan toplam 23 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli Elazığ, Batman, Antalya, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'te şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Adıyaman Üniversitesinde daha önceden görevli olup soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan M.G isimli profesör, 8 yardımcı doçent, 7 idari personel, 3 araştırma görevlisi ile halen görevde olan 4 araştırma görevlisini gözaltına alındı. Adıyaman'da gözaltına alınan toplam 23 şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Cihan Kizir / İHA)
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