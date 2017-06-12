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Öğrenciyi kaynar suyla yakan holigan kameradan tespit edilecek
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Öğrenciyi kaynar suyla yakan holigan kameradan tespit edilecek

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta oynanan TFF 1. Lig Play-off final maçında stadyum büfesinde çalışan üniversite öğrencisinin üzerine kaynar su döken holiganın kamera kayıtlarından tespit edileceğini bildirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta oynanan TFF 1. Lig Play-off final maçında stadyum büfesinde çalışan üniversite öğrencisinin üzerine kaynar su döken holiganın kamera kayıtlarından tespit edileceğini bildirdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından, geçtiğimiz hafta oynanan TFF 1. Lig Play-off final maçında stadyum büfesinde çalışan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Şuayip Çiftci'nin üzerine kaynar su dökülmesi olayıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "4 Haziran 2017 Pazar günü Antalya Stadyumunda Eskişehirspor ile Göztepe A.Ş futbol takımları arasında oynanan TFF 1. Lig Play-Off finali esnasında stadyumundaki büfelerden birinde çalışan Şuayip Çiftci'nin üzerine kimliği belirsiz bir seyirci tarafından kaynar su döküldüğü iddiasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma devam etmekte" denildi.
Ayrıca, Şuayip Çiftci'nin olay yerinden ambulansla tedavisinin sürdüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü, kesin adli raporunun henüz düzenlenemediği, 08 Haziran 2017 tarihinde Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğince müştekinin şikayet ve delillerin tespitine yönelik ifadesinin alındığı, olayın görgü tanıklarının beyanlarının tespit edildiği, olaya ilişkin şüphelinin tespiti amacıyla olay yerini gösteren kamera kayıt görüntülerinin temin edildiği, Adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

OLAY
Geçtiğimiz pazar günü Antalya Stadyumu'nda oynanan TFF 1. Lig Play-off final maçında meydana gelmişti. Sahaya sık sık atılan patlayıcı ve yanıcı maddeler nedeniyle duran ve olaylı geçen Göztepe-Eskişehirspor maçında Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Şuayip Çiftci, 3 arkadaşıyla birlikte statta 50 TL günlük yevmiyeyle görev aldı. Daha önce de Antalya Stadyumu'nda oynanan maçlarda büfede görev alan Çiftçi ile iki öğrenci arkadaşı, maç günü saat 15.00'te büfelerde görevlerinin başına geçti. Kağıt bardak çayı ve 180 ml'lik küçük suyu 2 TL'ye satan Çiftçi ve arkadaşları ile iddiaya göre fiyatları pahalı bulan taraftarlar arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Tartışmalar esnasında taraftarlara Çiftçi ve iki arkadaşı, öğrenci olduklarını ve kendilerine ürünleri bu fiyata satmaları gerektiğinin söylendiğini belirtti. Bir taraftar, iddiaya göre yarısı dolu kaynar çay kazanını Şuayip Çiftçi'nin üzerine döktü. Vücudunun büyük bölümünde 2'nci derece yanık meydana gelen Çiftçi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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