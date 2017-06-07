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Öğrencisini taciz ettiği ileri sürülen öğretim elemanı açığa alındı
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Öğrencisini taciz ettiği ileri sürülen öğretim elemanı açığa alındı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi S.D.'nin, dersten geçirmek için cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu ve kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü öğretim elemanı İ.K. açığa alındı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi S.D.'nin, dersten geçirmek için cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu ve kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü öğretim elemanı İ.K. açığa alındı.
Mersin Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "5 Haziran 2017 tarihinde basında yer alan haberde belirtilen taciz olayında adı geçen öğretim elemanı açığa alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi. MEÜ öğrencisi 21 yaşındaki S.D., İHA'ya yaptığı açıklamada, kendisine danışman hoca olarak atanan 47 yaşındaki öğretim elemanı İ.K.'nin, kendisini her gördüğünde 'Ben seni mezun etmek istiyorum ama senin bilgin yetersiz. Şimdi çok sıra var kapıda, sen iyice düşün taşın, seni nasıl mezun edebilirim, sonra beni ararsın' dediğini söylemişti. Durumu hem bölüm başkanına hem müdür yardımcısına anlattığını dile getiren S.D., olayla ilgili okulda bulunan polislere de bilgi verdiğini kaydederek, "Beni mezun etmek için 'sistem olarak ben notları değiştirebilirim ama ben büyük bir riske girerim, sen bunun karşılığında ne vereceksin' dedi. Ne istiyorsunuz diye sordum. 'Ne istediğimi sen söyleyeceksin, nasıl kandıracağını sen bulacaksın' dedi. Hocam bilmiyorum, para mı istiyorsunuz, ne istiyorsunuz diye sordum. 'Sen akıllı kızsın, ne demek istediğimi çok iyi anladın, sıra dışı şeyler istiyorum' dedi. 'Hocam ben böyle bir şey yapamam, benim aile kültürümde de yok, buradaki kızlar gibi rahat da davranamıyorum' dedim. 'Siz hocasınız nasıl benimle böyle konuşuyorsunuz' dedim. 'Ya sorun değil başka türlü hallederiz. Yarın bir yer var gider, içeriz, merak etme sana istemediğin bir şey yapmayacağım, sen ne istersen onu yapacağız' dedi. O an ben bir şoka girdim. Bu durumun üstüne emniyete gittim, polislere ifade verdim" demişti.
S.D., polislerin talimatı üzerine İ.K. ile buluştuğunu, kendisini bir eve götürdüğünü ve polislerin gelip öğretim elemanını gözaltına aldıklarını ifade etmişti.
Üniversite yönetimi tarafından hakkında idari soruşturma açılan öğretim elemanı İ.K. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, S.D.'nin anlattıklarının çok kötü bir iftira olduğunu dile getirmişti.

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