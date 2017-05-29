Öğrencisini projeksiyon cihazıyla dövdü

Afyonkarahisar'ın Sinapaşa ilçesinde, bir öğretmenin, ortaokul 2. sınıf öğrencisini projeksiyon cihazı kablosuyla dövdüğü iddiası üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinapaşa ilçesinde, bir öğretmenin, ortaokul 2. sınıf öğrencisini projeksiyon cihazı kablosuyla dövdüğü iddiası üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde bir ortaokulda geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddialara göre, derste çocuklara sırayla kitap okutan öğretmen Y.Ö, öğrencisi S.Ç.'nin 'öğretmenim ben de okumak istiyorum' talebini reddetti. Bunun üzerine S.Ç., sıra arkadaşına öğretmenine hitaben "twist (rock müzikle yapılan bir dans türü ve dansı yapan kişi)" dedi. Bunu duyan öğretmen Y.Ö., öğrencisine kendisine lakap taktığını söyleyip ardından sınıf dolabından çıkardığı projeksiyon cihazı kablosuyla S.Ç.'yi dövmeye başladı. Öğretmen, yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki kablo ile 13 yaşındaki öğrencisi S.Ç.'nin bacağını morarttı. S.Ç., durumu 4 gün boyunca saklarken, olay S.Ç.'nin kuzeninin bacağındaki darp izlerini görüp ailesine bildirmesi ile ortaya çıktı. Durumu öğrenen aile çocuklarına darp raporu alarak okul ve öğretmenden şikayetçi oldu.

Sinanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili soruşturma başlatarak olayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne intikal ettirdi. Darp olayı sonrası şikayet üzerine jandarmanın da duruma el atarak öğretmen Y.Ö.'nün ifadesini aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(Gökten Ceylan /İHA)