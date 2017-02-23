Öğrencilerin ölümden döndüğü anlar kamerada

İstanbul Kağıthane'de öğle yemeği için okuldan çıkan 2 öğrenci, kaldırımı işgal eden araçlar nedeniyle yoldan yürümek zorunda kalınca sokağa giren kamyonetle araçlar arasında sıkıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, ölümden dönen öğrenciler hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de öğle yemeği için okuldan çıkan 2 öğrenci, kaldırımı işgal eden araçlar nedeniyle yoldan yürümek zorunda kalınca sokağa giren kamyonetle araçlar arasında sıkıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, ölümden dönen öğrenciler hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi Hakim Sokak üzerindeki Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kürşat Aylar (18) ve arkadaşı Batuhan Değirmenci (17) yemek için okuldan çıktı. Okulun kapısından çıkış yapan 2 arkadaş, araçların kaldırımı işgal etmesi nedeniyle sokak üzerinde yürümeye başladı. Tam o esnada sokağa giriş yapan Yunus O. idaresindeki 34 NJ 0394 plakalı kamyonetin çarpması sonucu öğrenciler, park halinde bulunan araçlarla kamyonet arasında sıkıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle park halindeki servis minibüsü beşik gibi sallandı. Kamyonetin geri manevra yapması sonrası hafif bir şekilde yaralanan öğrenciler ise sıkıştıkları araçların arasından güçlükle çıktı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak hemen öğrencilerin yanına geldi. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık/İHA)