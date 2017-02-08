08.02.2017 13:02 Öğrencilerin merakı ölümden kurtardı

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 öğretmen, kendilerini merak eden öğrencilerinin eve gelmesiyle ölümden döndü. Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 öğretmen, kendilerini merak eden öğrencilerinin eve gelmesiyle ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan bir okulda görevli D.S. (34), N.K. (34) ve V.D.'nin (47) sabah okula gitmemesi üzerine, öğrenciler öğretmenlerinin evine giderek zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. Okula geri dönen öğrencilerin diğer öğretmenlerine durumu bildirmesi üzerine, öğrenciler ve öğretmenler eve tekrar gitti. Balkon kapısından eve girmeyi başaran öğretmenler, meslektaşlarını baygın halde bulunca ambulansa haber verdi. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan üç öğretmen, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, öğretmenleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

(Ömer Keleş/İHA)

