10.01.2017 13:39 Öğrencilerin desrte olması faciayı önledi

Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir ilkokulun garaj çatısı çöktü. Öğrencilerin o sırada derste olması ise olası faciayı önledi. Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir ilkokulun garaj çatısı çöktü. Öğrencilerin o sırada derste olması ise olası faciayı önledi.

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini arttırdı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Akşemseddin İlkokulu'nda ise facianın eşiğinde dönüldü. Etkisini arttıran kar, okulun bahçesinde bulunan metal garaj çatısı üzerinde birikti. Biriken karların ağırlığına dayanamayan çatı orta kısmından ikiye bölünerek çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken çatının ayaklarında bulunan bekçi kulübesi de yana yattı. Okulun demirleri de çöken çatıyla birlikte iç tarafa doğru eğildi.

Çatının çökmesi esnasında öğrencilerin sınıfta bulunması ise büyük bir faciayı önledi. Veliler duruma tepki gösterdi. Çatının çökmesi esnasında sınıfta bulunan Akşemseddin İlkokulu öğrencisi Haktan Yiğit Ateş, "Biz içeri girmek için sıraya giriyorduk. Birden ses geldi. O esnada güvenlik kulübedeydi. Titremeye başladı. Biz de uzaklaştık. Birden düştü. Güvenlikçi de birden kapıyı açarak çıktı" dedi.

(Aykut Yeniçağ / İHA)

