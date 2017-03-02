Öğrencilerin deprem paniği kamerada

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okullarda yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okullarda yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulunda depremin ardından alarm verilmesi ile birlikte okuldaki tüm öğrenciler okul bahçesinde toplandı. Yaşanan panik ise saniye saniye okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu tarafından okullara acil kodu ile gönderilen mesajda, "Bölgemizde yaşanan deprem sarsıntısı ve sonrasında yaşanabilecek artçı sarsıntılarda panik yaşamamak için öğrencilerimizin tedbirli şekilde tahliye edilmesi ve okulların boşaltılması kararı alınmıştır" denildi.

(Cuma Sarı /İHA)