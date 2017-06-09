Öğrencileri taşıyan servis minibüsü motosiklete çarptı

İstanbul Şişli'de engelli öğrencileri taşıyan bir servis minibüsüyle motosiklet çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazanın şokunu yaşayan öğrencilerin bakışları kameralara yansıdı.

İstanbul Şişli'de engelli öğrencileri taşıyan bir servis minibüsüyle motosiklet çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazanın şokunu yaşayan öğrencilerin bakışları kameralara yansıdı.

Olay, Şişli Sıracevizler Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Cemal Balaman idaresindeki 34 HG 3445 plakalı engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü, Bülent Kıraç idaresindeki 34 NY 2756 plakalı motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü servis minibüsünün altına girdi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale servis şoförü ve etraftaki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı daha sonra kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Şans eseri servis minibüsündeki öğrenciler kazayı yara almadan atlattı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bülent Kıraç, 'Bir anda direksiyonu kırdı ve ben fren yapmama rağmen yağış olduğu için fren izi bir şey yok ama ben yaklaşık 100 - 150 metre fren yaptım. Dönülmez yerden dönmeye çalışıyor. Bir motor geliyor mu, bir araba geliyor mu bakmadı. Arkadaki aracın şoförü de olaya şahittir'diye konuştu.

Motosiklet sürücüne çarpan servis minibüsü şoförü Cemal Balaman ise, 'Ben sinyali verdim, sinyali verdikten sonra sola doğru dönecektim. Döneceğim zaman baktım o geliyor kafayı çevirdim o tarafa ama o geldi yapıştırdı bana. Kafayı bu tarafa doğru çevirmiştim zaten çevirince baktım motor geliyor gördüm kafa toparladım ama çarpmış oldu. Oda hızlı geliyordu. Ben öğrenci servisi şoförüyüm'şeklinde konuştu.

(Doğan Can Cesur/İHA)