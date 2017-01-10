Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Öğrencilerden Vali Gül'e ilginç 'kar tatili' tweetleri
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Öğrencilerden Vali Gül'e ilginç 'kar tatili' tweetleri

Sivas'ta öğrenciler sosyal medya üzerinden Vali Davut Gül'e birbirinden ilginç 'kar tatili' tweeti atarak okulların tatil edilmesini istedi.

Sivas'ta öğrenciler sosyal medya üzerinden Vali Davut Gül'e birbirinden ilginç 'kar tatili' tweeti atarak okulların tatil edilmesini istedi.

Okulların Sivas'ta bugün tatil edilmesinin ardından Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Sevgili öğrenciler,hepinize ayrı ayrı cevap yazmak isterdim ama bu mümkün değil. Yarın okullar tatil değil.Başarılar diliyorum kardeşlerim" dedi. Vali Davut Gül'ün tweetinin ardından okulların tatil edilmesini isteyen öğrenciler Vali Gül'e sosyal medya üzerinden birbirinden ilginç tweetler attı. Atılan bir tweette Sosyal medyada 'Balkona bayrak asan dayı' olarak fenomen haline gelen Salih Tahtalıoğlu'nun bulunduğu paylaşımda Vali Davut Gül'ün fotoğrafının balkona asılması dikkat çekti. Diğer bir hesaptan ise Vali Gül'e atılan tweette "Vali amca 10 santim daha kar yağarsa adıma kayıp ilanı verecekler" yazması okuyanları güldürdü.

Vali Gül'e atılan bazı tweetler şöyle.

"Ayrı ayrı cevap yazmanıza gerek yok Salı günü okullar tatil yazmanız yeterli"

"Elin valileri tatil yapsın bizimki tatil, matil yok"

"Sende mi bürütüs bu soğukta bizi okula mı yollayacaksın"

"Kar zaten boyum kadar kısa boylulara tatil yap bari başkaan"

"Herkes adının başına muhteşem valimiz davut gül yazsa da mı olmaz"

"Eğer ölürsem tatil olmadı donarak öldü diyin"

"Sayın valim o kadar takipçi kazandın onların hatırına tatil yapar insan"
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Manisa'da HDP'li il yöneticilerine operasyon: 6 kişi tutuklandı
AK Parti'den Celal Kılıçdaroğlu açıklaması
Öğrencilerden Vali Gül'e ilginç 'kar tatili' tweetleri
Çıkmaz sokağa daldı, karın altında saklanırken yakalandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Manisa'da HDP'li il yöneticilerine operasyon: 6 kişi tutuklandı
Manisa'da HDP'li il yöneticilerine operasyon: 6 kişi tutuklandı
AK Parti'den Celal Kılıçdaroğlu açıklaması
AK Parti'den Celal Kılıçdaroğlu açıklaması
Öğrencilerden Vali Gül'e ilginç 'kar tatili' tweetleri
Öğrencilerden Vali Gül'e ilginç 'kar tatili' tweetleri
Çıkmaz sokağa daldı, karın altında saklanırken yakalandı
Çıkmaz sokağa daldı, karın altında saklanırken yakalandı
İzmir'in 4 ilçesinde eğitime kar engeli
İzmir'in 4 ilçesinde eğitime kar engeli
Anayasa değişiklik teklifi oylamasında kriz
Anayasa değişiklik teklifi oylamasında kriz
DEAŞ tarafından kaçırılan askerin şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı
DEAŞ tarafından kaçırılan askerin şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı
DAEŞ'in kaçırdığı askerden acı haber
DAEŞ'in kaçırdığı askerden acı haber
Başbakan Yıldırım (2)
Başbakan Yıldırım (2)
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English