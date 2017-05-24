Öğrencilerden tünelleri bedava aydınlatacak proje

Amasya'da ortaokul öğrencileri tünellerde oluşan hava akımının rüzgar türbinini harekete geçirmesiyle enerji üretip tünelleri bedava aydınlatabilecek bir proje tasarladı.

Amasya'da ortaokul öğrencileri tünellerde oluşan hava akımının rüzgar türbinini harekete geçirmesiyle enerji üretip tünelleri bedava aydınlatabilecek bir proje tasarladı.

Yeşilırmak Ortaokulundan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Sadiye Ertaş ile öğrencileri Hatice Mankal, Ömer Faruk Berber ve Doğukan Keskin'in tasarladıkları proje, tünellerdeki hava sirkülasyonunu sağlamak için bulunan pervanelerin oluşturduğu akımın tünelin üstüne konuşlandırılacak rüzgar türbinlerini harekete geçirmesiyle sağlanacak enerjiyle tünelin kendi kendini aydınlatmasını amaçlıyor.

Okulda düzenledikleri TÜBİTAK destekli bilim fuarında sergilemek için il merkezinde yapımı süren Ferhat Tüneli'nin prototipini oluşturup bir süredir üzerinde çalıştıklarını anlatan öğrencilerden Hatice Mankal, "Tünelden gelen hava akımıyla rüzgar türbini çalıştırılacak. Sonrasından elektrik üretip tünelin aydınlatılmasını bedavaya sağlayacağız" dedi.

Danışman öğretmen Sadiye Ertaş da gerçeğinin kurulmasıyla sorunsuz çalışabileceğini öngördüğü projenin desteklenmesi halinde geliştirilebileceğini ve ülke ekonomisine katkısının olabileceğini söyledi.

(Murat Çelik A./İHA)