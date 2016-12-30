30.12.2016 17:45 Öğrencilerden terörle mücadele eden güvenlik görevlilerine kartpostal

Malatya'da öğrenciler hazırladıkları kartpostalları, Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadele eden güvenlik güçlerine postaladı. Malatya'da öğrenciler hazırladıkları kartpostalları, Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadele eden güvenlik güçlerine postaladı.



Malatya Özel Olimpiyat Okulları öğrenci ve öğretmenleri yeni yıla girerken zorlu şartlarda görev yapan güvenlik güçlerini unutmadı. Öğrenciler duygu ve düşüncelerini kartpostallara dökerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Emniyet Müdürlüklerine gönderdi.



Öğrenciler, bu mücadelenin anlam ve önemini kavrayarak güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, yeni yılı kutladı.

