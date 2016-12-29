29.12.2016 13:24 Öğrencilerden polis ve jandarma ekiplerine anlamlı gösteri

Adıyaman'da, bir okulda öğrencilere meslek tanıtımı yaptıktan sonra okul bahçesine çıkan jandarma ve polis ekipleri ay yıldız olan öğrenciler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Adıyaman'da, bir okulda öğrencilere meslek tanıtımı yaptıktan sonra okul bahçesine çıkan jandarma ve polis ekipleri ay yıldız olan öğrenciler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Astsubay Çavuş Sibel Akca, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurlarından Bekir Tiryaki, Esra Karabudak ve Gökmen Erdoğdu Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinde öğrencilere meslek tanıtımıyla ilgili olarak konferans verdi. Öğrencilere polislik mesleği ve jandarma mesleği hakkında bilgiler veren ekipler aynı zamanda öğrencilerin merak ederek sordukları soruları da cevapladı. Öğrencilere yönelik verilen meslek tanıtımı sonrası öğrencilerle vedalaşarak okul bahçesine çıkan jandarma ve polis ekipleri okul bahçesinde ay yıldız olan öğrencilerle karşılaşmaları heyecana neden oldu. Jandarma ve Polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, "En Büyük Asker Bizim Asker", "Şehitler Ölmez Vatandan Bölünmez", "Polis Huzur Güven Verir" şeklinde sloganlar attılar.

