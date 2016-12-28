28.12.2016 14:34 Öğrencilerden Mehmetçik için kermes

Bursa'nın İznik ilçesinde, öğrenciler Mehmetçik yararına kermes düzenledi. Bursa'nın İznik ilçesinde, öğrenciler Mehmetçik yararına kermes düzenledi.



İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi 12-F sınıfı öğrencilerin Mehmetçik Vakfı yararına hazırladığı kermesi ziyaret etti. Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen kermes ilgi gördü. Öğrenciler, kendi elleri ile ve annelerinin yaptığı ürünleri vatan uğruna şehit düşen Mehmetçikler için satışa sundu. Kermesten alışveriş yapan Başkan Osman Sargın, öğrencileri bu anlamlı faaliyetleri için tebrik etti.

