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Öğrencilerden boğulmaları önleyecek buluş
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Öğrencilerden boğulmaları önleyecek buluş

Sık sık boğulma olaylarının yaşandığı Adana'da bir okulun öğrencileri, çocukların boğulmasını önleyecek bir proje geliştirdi. Çocuğun koluna takılan mikro denetleyici, suda 1 metre kadar basınca maruz kalınca ailesinin cep telefonuna sinyal gönderiyor.

Sık sık boğulma olaylarının yaşandığı Adana'da bir okulun öğrencileri, çocukların boğulmasını önleyecek bir proje geliştirdi. Çocuğun koluna takılan mikro denetleyici, suda 1 metre kadar basınca maruz kalınca ailesinin cep telefonuna sinyal gönderiyor.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Bilim fuarı" açıldı. Öğrenciler bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları fuarda sergileme imkanı buldu. Öğrencilerin hayatı kolaylaştırmak için ya da bazı kazaların önüne geçmek için yaptıkları 50'den fazla proje açılışa gelenlerin beğenisini kazandı. En çok ilgi gören projesi ise Adana'da yaz aylarında bir çok anne ve babanın canını yakan boğulma vakalarına karşı geliştirilen proje oldu.
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri öğretmeni Mustafa Sezgin'in öncülüğünde 11. sınıf öğrencileri Samet Esen ve Taner Gültepe'nin hayata geçirdiği ve "akıllı dalgıç" ismini verdiği proje, hayata geçerse Adana'da yılda ortalama sulama kanallarında boğularak ölen 35 kişinin hayatını kurtaracak.

"ÇOCUK BASINCA MARUZ KALINCA CEP TELEFONUNA MESAJ GİDİYOR"
Öğretmen Sezgin, projeyi ve nasıl çalıştığını şöyle anlattı:
"Burada insanların boğulmalarına karşı bir cihaz geliştirmek istedik. Boğulmaya karşı yapmış olduğumuz cihaz mikro denetleyicimizin internet ve Wi-Fi sinyalleriyle telefonumuzdan kontrol edebiliyoruz. Çocuğumuzun üzerine takacağımız can yeleğine yerleştireceğimiz mikro denetleyicimiz Wi-Fi üzerinden haberleşecek. Çocuk 1 metre su basıncına maruz kaldığı zaman sistem cep telefonuna 'dikkat dikkat boğulma tehlikesi' sesli ikazı gönderecek. Ebeveyn aldığı sesli ikaz üzerine telefondaki butona basmak suretiyle çocuğun üzerindeki can yeleğini şişirip hayatını kurtaracak"
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce geçen yıl açıklanan rakamlara göre alınan tüm önlemlere rağmen, son 13 yılda 49 ilde, 922 vatandaşın sulama kanalları ve barajlarda boğularak hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu 49 il arasında Adana'da 235 ile 1. sıradaydı. 2016 yılından bu zamana kadar da Adana'da 40 kişi daha boğularak hayatını kaybetmesi projenin önemini biraz daha artırdı.
(Fatih Keçe/İHA)

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