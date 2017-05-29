Öğrencilerden Afrika'ya büyük yardım

Kahramanmaraşlı öğrenciler, harçlıklarından ve düzenledikleri projelerden elde ettikleri gelirle Afrika'da su kuyusu açtırıyor.

Kahramanmaraşlı öğrenciler, harçlıklarından ve düzenledikleri projelerden elde ettikleri gelirle Afrika'da su kuyusu açtırıyor.

Kahramanmaraş İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Afrikalılar için tek yürek oldu. Afrika'da yaşanan kuraklığa duyarsız kalmamak adına öğretmenlerinin önderliğinde su kuyusu projesi için kolları sıvayan öğrenciler, cep harçlıklarından ve çeşitli projelerden elde ettikleri 16 bin TL'yi Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Erayman'a teslim etti.

Afrika'ya su kuyusu projesinin öncülerinden olan okul öğrencilerinden Kübra Sığınır, "Afrika'daki açlık ve yoksulluk sebebiyle okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri olarak bir su kuyusu projesi başlattık. Sonrasında bir kermes düzenledik. 3 gün süren kermesimizin sonucunda çok büyük başarılar elde ettik " dedi.

Öğrencilerden Berra Koca ise, "Yaptığımız yardımları 530 kişi civarında yaklaşık 2 ay içerisinde 16 bin lira para topladık. İnşallah bunu İHH aracılığıyla Afrika su kuyusu açtırma projesini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Öğrencilerini gösterdikleri duyarlıktan dolayı kutlayan Kahramanmaraş İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Mehmet Çetin, "Öğrencilerimiz Afrika'da su kuyusu açma projesine başladı. Önce sınıflar kendi aralarında bir para toplamaya girdiler. Yaklaşık 7 bin lira civarında bir para topladılar. Para yetmeyince öğretmen ve öğrencilerine yönelik kermes düzenledik. 6 bin lira da buradan toparladık. Sonunda bir velimiz de bu hayırların üzerine 2 bin TL yardım yapma sözü verdiler. Bunun üzerine biz de tekrar öğrencilerimizle bir araya gelerek 16 bin TL parayı topladık. Afrika'daki kardeşlerimizin tatlı su ihtiyacını gidermek için paramızı İHH temsilcisine bir makbuz karşılığında teslim ediyoruz" dedi.

Öğrencilerden Afrika için toplanan nakit parayı makbuz karşılığında teslim alan Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Erayman, "Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği olarak bu kuyu bağışını müdürümüzden aldık. Allah razı olsun. İnşallah bu makbuz karşılığında aldığımız parayla Afrika'da ihtiyaçları gidermek üzere bir kuyu açacağız" şeklinde konuştu.

(Muhammet Özer /İHA)