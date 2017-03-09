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Öğrenciler ve ailelerine YGS uyarısı
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Öğrenciler ve ailelerine YGS uyarısı

Öğrencilerde YGS'nin yaklaşmasıyla birlikte kaygı belirtilerinde artış olacağını belirten Psikoterapist Aile Çift ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, aşırı olumlu telkinlerin de sınav kaygısını artırabileceğini kaydetti.

Öğrencilerde YGS'nin yaklaşmasıyla birlikte kaygı belirtilerinde artış olacağını belirten Psikoterapist Aile Çift ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, aşırı olumlu telkinlerin de sınav kaygısını artırabileceğini kaydetti.
Psikoterapist Aile Çift ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, son haftaya kadar kaygısının olmadığını belirten öğrencilerde bile kaygı düzeyinde artış görüldüğünü belirterek, "Ders çalışmak istememe, huzursuzluk, endişe, güvensizlik, sosyalleşme de azalma, aileden kaçınma, unutkanlık, dikkat sorunları, konsantre olamama, çarpıntı ve mide bulantısı gibi kaygının fiziksel belirtilerinde artış olmaktadır. Bu durum bireyin kendisine olan güvenini düşürmekte ve yapamayacağım duygusu daha da artmaktadır" dedi.
Sınava girecek öğrencilere bazı önerilerde bulunan Uzman Psikolog Naciye Tokaç, "Unutmamalısınız ki; son haftaki performansınız değildir her şeyi belirleyen. Bugüne kadar aylarca, günlerce çalıştınız. Daha önceki öğrendikleriniz uzun süreli hafızanıza yerleşti ve sınav anında önünüze sorular geldikçe hepsi teker teker bellekten çağrılacak. Ülkemizde üniversiteye sınavla girildiğini kabul edip; eğer sınav haftasına kadar düzenli, yeterli, gerekli çalışmayı sağlayabilmişseniz sınav haftasında gösterilecek ekstra çabanın anlamsız olduğunu da biliyorsunuzdur. Sınav haftasında daha fazla çalışmaya çalışılmamalı, tekrarlar yapılmalı, denemeler çözülmeli ve eğitim rehberlerinin söylediklerine uygun davranılmalıdır. Sınavın son haftasında sınava ilişkin kaygının en yüksek olduğu zamanlar olduğu düşünüldüğünde meslek hedeflerinin konuşulması, sınavda kaç puan alınacağının hesaplanması sınava günler kala anlamsız olacaktır. Bu nedenle sınav haftasında bu gibi düşünceleri ertelemek, sınav sonrasına bırakmak en doğrusu olacaktır. Sizin düşünmeniz gereken, şuan için önünüzdeki sınavda çözeceğiniz sorulardır" ifadelerini kaydetti.

"OLUMLU TELKİNLER BEKLENTİNİN FAZLA OLMASINA NEDEN OLUYOR"
Ailelerin ise daha çok çocuklarına söylediklerine ve davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Uzman Psikolog Naciye Tokaç, "Çocuğa 'başaramayacaksın, yapamayacaksın, sen bu sınavı kazanamayacaksın, doğru düzgün çalışmadın' demek ne kadar doğru değilse; 'başaracaksın, ben sana inanıyorum, sen yapamazsan kimse yapamaz, sen bu sınavı kazanacaksın' demek de o kadar yanlıştır. Çünkü olumsuz telkinler çalışma motivasyonunu ve öğrencinin kendisine inancını zedelerken; aşırı olumlu telkinler ise; kendisinden beklentinin gerekli olandan fazla olmasına ve beklentiyi karşılayamadığında kazanamayacağına dair kaygısının artmasına neden olur. Bu sözler olumlu telkin kılığına girmiş olumsuz telkinlerdir. Özellikle de sınava birkaç gün kala sarf edildiğinde kaygı ile baş edilmesini oldukça güçleştirecektir. Ailelerin bu sözler yerine sadece öğrenciyi dinlemeleri ve onun kendisini ifade etmesine izin vermeleri yeterli olacaktır" açıklamalarında bulundu.
Sınav günü yaklaştıkça sınavın öğrenci için her zamankinden daha anlamlı hale geldiğini kaydeden Uzman Psikolog Naciye Tokaç, "Mutlaka kazanması gerektiğini düşünür. Genellikle bu gibi sınavlar kişi için yaşamdaki bir dönüm noktası olarak düşünülür ve sanki başka seçeneği yok olarak düşünürler. Bu nedenle sınavlar mutlaka kazanılmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki; bu sınavları kazanmış ve istediği bölümleri okumuş birçok kişi hayatın aslında düşündükleri gibi olmadığını sonradan fark etmişlerdir. Ya işlerini hiç yapamamakta ya da mutsuzlukla yapmaktadır. Unutulmaması gereken hayattan kendisi için iyi şeyler sunmasını dilemek ve iyi şeylere sahip olmak için çabalamaktır. Bu sınav sadece bunlardan birisidir" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİZE İNANIN"
Sınava günler kala sınav anındaki kaygıyı azaltabilmek için yapılması gerekenlerden birisinin de sınava girilecek okulun görülüp gezilmesi olduğunu belirten Uzman Psikolog Naciye Tokaç, "İnsanı en rahatsız eden duygulardan biri belirsizliktir. Sizin için de sınavda karşınıza ne çıkacağını bilmemek belirsizlik yaratıyor. Bu nedenle sınava girilecek okulun görülmesi, gezilmesi biraz da olsa belirsizliği ortadan kaldıracaktır. Sevgili öğrenciler; önemli ve bundan sonraki yaşamınızı hangi işi yapıyor olarak geçireceğinizle ilgili bir sınava gireceksiniz. Ancak siz zaten aylardır bu sınav için çalışıyorsunuz ve öğrendiklerinizi sınavda ortaya koyabilirsiniz. Bugüne kadar birçok sınav deneyiminiz oldu ve siz artık tecrübelisiniz. Sadece kendinize inanın, rahatlayın ve önünüze gelen soruları çözün" dedi.

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