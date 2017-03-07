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Öğrenciler pişiriyor, öğretmenler yiyor
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Öğrenciler pişiriyor, öğretmenler yiyor

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri, teorik olarak gördükleri bilgileri hem mutfak atölyelerinde pratiğe döküyor hem de öğle arasında servis atölyelerinde öğretmenlere satarak bir sonraki hafta için yiyecek malzemeleri satın alıyor.

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri, teorik olarak gördükleri bilgileri hem mutfak atölyelerinde pratiğe döküyor hem de öğle arasında servis atölyelerinde öğretmenlere satarak bir sonraki hafta için yiyecek malzemeleri satın alıyor.
Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 5 ana bölümünden biri olan Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü okul yemeklerini kendi bünyesinde hazırlıyor. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri, derslerde gördükleri teorik bilgileri profesyonel mutfakları aratmayan atölyelerinde pratiğe döküyor. Öğrenciler hem Türk mutfağından örnekleri hem de uluslararası mutfaklardan örnekleri atölyelerinde rahatlıkla pişirebiliyor. Öğrenciler ayrıca, Türk ve dünya mutfaklarında yer alan sosları ve salataları da atölyelerinde hazırlıyor. Öğrenciler tarafından hazırlanan yemekler ve salatalar öğle arası ise yemek isteyen öğretmenlere satılıyor. Özel lokanta ve restoranlara göre daha uygun fiyatta servis edilen yemeklerin gelirleriyle öğrenciler yeni malzemeler alarak bir sonraki güne farklı türde yemekler çıkarıyor. Özellikle et yemeklerinde yaşanan zorluk nedeniyle alınan zümre kararıyla birlikte öğle arası yemekleri okulda pişiriliyor.
Öte yandan Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü son sınıf öğrencileri haftanın 3 günü yemek hizmeti veren işletmelerde de staj yapıyor.
Öğrencilerin her türlü yemeği pişirebildiğini söyleyen Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü alan şefi Semra Özmetin, "Öğrencilerimiz burada Türk mutfağı, mutfak uygulamaları ve uluslararası mutfak konusunda eğitim alıyorlar. 10. sınıfa geldiklerinde haftada 10 saat temel yiyecek ve servis dersleri gibi temel dersleri görüyorlar. Daha sonra mutfak, servis, bar, pastacılık olarak dallara ayrılıyor. Ancak genelde yıllardan beri mutfak dalı tercih ediliyor. Öğrencilerimiz 12. sınıfta haftada 3 gün işletmelere gidiyorlar. 2 gün de burada ders yapıyorlar" dedi.
Öğrencilerin 10. sınıfta çorba ve yumurta yemekleriyle başladıklarını dile getiren Özmetin, "Öğrenciler 10. sınıfta çorbalarla, yumurta yemekleriyle başlıyorlar. Salataları, uluslararası soslar, patates garnitürleri, et yemekleri, et garnitürleri, pilavlar, uluslararası mutfaklardaki ve Türk mutfağındaki yöresel yemeklerin hepsini burada eğitim olarak alıyorlar. İşletmede de mümkün olduğunca bunları uyguluyorlar" diye konuştu.

"KENDİLERİNİ KANITLAMIŞ ÖĞRENCİLERİMİZ MUTLAKA İŞ BULUYORLAR"
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümünden mezun olan öğrencilerin iş bulmada büyük bir avantaja sahip olduğunu ancak çoğu öğrencinin farklı sektörlere yöneldiğini dile getiren Özmetin, "İsteyen öğrencilerimiz tabi ki işletmelerde de kendilerini kanıtlamış öğrencilerimiz mutlaka iş buluyorlar. Bir kaç kız öğrencimiz bile şef olarak çalışıyor. Ama genelde ne yazık ki tezgahtarlığa yöneliyorlar. Aslında yiyecek içecek bölümü insan yaşadığı sürece ölmeyecek bir bölüm. Üniversitede de bölümlerimiz var. Üniversiteye gittiklerinde diyetisyen, gıda mühendisi, yiyecek içecek hizmetleri bölümlerine gidebilirler. Daha sonra da işletmelerde iyi bir konumda çalışabilirler" dedi.
Öğrencilerin hem teorik bilgileri öğrendiğini hem de pratik yapmak imkanı bulduğunu belirten Özmetin, mutfakta pişirilen yemeklerin öğle aralarında öğretmenlere satılarak yeni mutfak malzemeleri alındığını söyledi. Özmetin, "Hem kendilerine yapıyorlar. Hem artık etli yemek yapmak gerçekten büyük bir sorun bizim için. O yüzden zümre kararı aldık. Çocuklarımız öğretmenlerine öğle yemeğini satışa sunuyorlar. Oradan gelen parayı bir sonraki hafta yapacakları uygulama için kullanıyorlar" diye konuştu.

"ÇOK EĞLENCELİ VE İSTİHDAM ALANI ÇOK GENİŞ BİR BÖLÜMDE ÇALIŞIYORUZ"
Bölümün hem çok eğlenceli hem de istihdam alanının çok geniş olduğunu vurgulayan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fadime Saygın, "Çok eğlenceli ve istihdam alanı çok geniş bir bölümde çalışıyoruz. Öğrenci sayımız yüzün üzerinde. Ulusal ve uluslararası mutfakla ilgili bir çok uygulamayı atölyelerimizde gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için davet niteliğinde, kokteyl niteliğinde bir çok etkinliğe katılıyoruz. Bu yıl da salata ve salata sosları konusu ile ilgili bir yarışma düzenlemeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"İŞ OLANAĞIMIZ ÇOK"
Bölüme çok severek geldiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyleyen 11. sınıf öğrencisi Rabia Ariz ise "Bölümüme çok severek geldim. Arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Bu alanda eğer bir meslek yapmasak dahi ev işlerinde bize yardımcı olacak. Bu alanın önü çok açık. Her şekilde iş olanağı bulabiliriz. İş olanağımız çok" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİN AÇIKTA KALMASI MÜMKÜN DEĞİL"
İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ise Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümünün okulun 5 ana bölümden biri olduğunu ve bu bölümde staj yapan öğrencilerin hafta sonları da aynı işletmelerde çalışarak harçlıklarını çıkarabildiğine dikkat çekti. Kuşçuoğlu, "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri okulumuzun 5 ana bölümünden birisi. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin açıkta kalması mümkün değil. Daha öğrenciyken, son sınıfta işletmelere gidiyorlar. İşletmeler tarafından çalışmaları isteniyor. Çalışıyorlar. Hatta 3 gün gittikleri yetmiyor. Hafta sonu işletmelerde artı ücret alarak kendilerine işletme ayarlıyorlar ve çalışma hayatına başlamış oluyorlar. Üniversiteye gidemeyecek öğrencilerin bence seçerek gelmesi gereken bir alan. İstihdam alanı çok fazla" ifadelerinde bulundu.
Öğrenciler şimdi ise önümüzdeki haftalarda düzenlenecek salata yarışmasına hazırlanıyor.
(Aykut Yeniçağ/İHA)

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