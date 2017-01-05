05.01.2017 18:02 Öğrenciler Kızılay'ın sesine kulak verdi

Kızılay'ın 'Kan stoku yetersiz' çağrısına Malatya Yeni Hamle Eğitim kurumları öğretmen ve öğrencilerinden tam destek geldi. Kızılay'ın "Kan stoku yetersiz" çağrısına Malatya Yeni Hamle Eğitim kurumları öğretmen ve öğrencilerinden tam destek geldi.



Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, sosyal medya üzerinden Kızılay'ın kan stoklarının yetersiz olduğu çağrısının ardından Malatya Yeni Hamle Eğitim kurumları öğretmen ve öğrencilerinden yanıt gecikmedi. Yeni Hamle Temel lisesinde kurulan kan bağışı istasyonuna öğrenciler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Başlattıkları kampanya ile 200 kişinin kan verdiğini belirten Yeni Hamle Eğitim kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat bu kampanyaya diğer öğrencileri ve okulları da davet etti.



Polat, "Ülkemizde her gün onlarca kaza ve binlerce ameliyatlar yapılıyor. Binlerce insanımız kan bulamamaktan dolayı vefat ediyor. Kızılay Genel Merkezi 2017 yılının kan stoklarında eksiklik olduğu çağrısının ardından bizlerde öğretmen ve öğrencilerimizle bu sosyal sorumluluk projesine katkı sunmak istedik. Başta da kendim olmak üzere tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle kan bağışında bulunduk. Kan vermenin insan vücuduna da faydaları var" şeklinde konuştu.

