03.01.2017 17:38 Öğrenciler ağaçlara kuş yemliği astı

Tokat'ta öğrenciler soğuk ve karlı kış günlerinde kuşların aç kalmaması için ağaçlara yemlik astı. Tokat'ta öğrenciler soğuk ve karlı kış günlerinde kuşların aç kalmaması için ağaçlara yemlik astı.



Almus Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri, soğuk ve karlı kış günlerinde kuşların aç kalmaması için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Evlerinde kullandıkları malzemelerle kuş yemliği hazırlayan öğrenciler okul bahçesindeki ağaçlara astı. Yardımseverliğin ve hayvan sevgisinin erken yaşta kazandırılması amacı ile düzenlenen etkinlik öğrenciler tarafından ilgi gördü.

