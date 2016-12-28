Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 8 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 8 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrenci servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 öğrenci yaralandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrenci servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Selendi'nin Karabeyler Mahallesi Beddeller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 18 öğrencinin bulunduğu Nazir A'nın kullandığı 45 J 9683 plakalı öğrenci servisi yolun dar olması, rampa ve aşırı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ekipleri ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 2'si ağır 8 öğrenci yaralandı. Öğrenciler önce Selendi Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan Yeter K. (12) ve Ramazan K. (11) Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildiler. Diğer öğrenciler Bilal A.(10), Nurdane K.(10), Burcu A. (10), Nurullah K.(13, Melek K.(13), Cennet K.(13). Selendi Devlet Hastanesinde tedavi edildiler.

Kazayı duyan öğrencilerin aileleri Hastaneye akın ederken Selendi Kaymakam vekili Kula Kaymakamı Osman Güven Hastanede yatan öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kadir Ateş'ten kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili üzgün olduklarını kaydeden Kaymakam Osman Güven, kaza ile ilgili gerekli soruşturma açılacağını söyledi. Öte yandan öğrencilerin Fatih Ortaokulu ve Anadolu Lisesi öğrencileri olduğu belirtildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İlk 15 dakika golsüz bitti
Rusya Büyükelçiliğine havan toplu saldırı
Ziraat Türkiye Kupası
Anayasa değişiklik teklifinde yeni gelişme
Akar'dan sürpriz ziyaret
Tuzlaspor-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İlk 15 dakika golsüz bitti
İlk 15 dakika golsüz bitti
Rusya Büyükelçiliğine havan toplu saldırı
Rusya Büyükelçiliğine havan toplu saldırı
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Anayasa değişiklik teklifinde yeni gelişme
Anayasa değişiklik teklifinde yeni gelişme
Akar'dan sürpriz ziyaret
Akar'dan sürpriz ziyaret
Tuzlaspor-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM
Tuzlaspor-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM
Avcı sonuçtan memnun
Avcı sonuçtan memnun
Medipol Başakşehir, gruptan çıkmayı garantiledi
Medipol Başakşehir, gruptan çıkmayı garantiledi
FETÖ davası sanıkları savunma yaptı
FETÖ davası sanıkları savunma yaptı
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk tutuklandı
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk tutuklandı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Malatya ziyareti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Malatya ziyareti
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English