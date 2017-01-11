11.01.2017 08:39 Öğrenci servisi kar nedeniyle yoldan çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan öğrenci servis minibüsü yoldan çıktı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan öğrenci servis minibüsü yoldan çıktı.



Edinilen bilgilere göre, Bağcı kırsal mahallesinden taşımalı sistemle eğitim alan öğrencileri ilçe merkezine getiren Turan G. yönetimindeki 63 S 6076 plakalı servis minibüsü, kar nedeniyle Şilan Mahallesi yakınlarında kayarak yoldan çıktı. Büyük paniğin yaşandığı kazada yaralanan olmazken, servisteki öğrenciler başka bir araçla okula gönderildi. Kaza nedeniyle yol kenarındaki çamurda kalan minibüs, mahalle sakinlerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

