06.01.2017 09:52 Öğrenci servisi devrildi: 3 ölü, 40 yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 öğrenci öldü, 40 kişi yaralandı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 öğrenci öldü, 40 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihanbeyli Anadolu Sağlık Meslek Lisesine giden öğrencileri taşıyan otobüs, gizli buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 öğrenci hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

(Cemal Hatipoğlu/İHA)

